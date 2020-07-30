Denktaş bağımsız aday

Demokrat Parti eski Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılacağını açıkladı

Golden Tulip Otel’de basın toplantısı düzenleyen Denktaş, eşi Müge Denktaş ile kameralar karşısına geçti.

Konuşmasına bayram tebriği ile başlayan Serdar Denktaş, Covid- 19 nedeniyle herkesin dikkatli olmasını istedi.

Ocak 2020 tarihinde bir açıklama yaparak Nisan 2020’de yapılması planlanan seçimde aday olmayacağını duyurduğunu anımsatan Denktaş, şu anda şartların değiştiğini ifade etti.

Denktaş, açıklamasında “Ben Kurucu Cumhurbaşkanı’nın oğluyum. İnandığım doğrular için babamla da ters düşsem de siyasi mirasını zedelemem mümkün değildir KKTC halkına liderlik yapacak adayları görmek istedimBütünlüklü federal çözüm dışında seçenek görmeyen adaylara alternatif bir duruşa ihtiyaç vardır. Mevcut sağ- sol statükoyu koruma dışında hedefi olmayan, klişeleşen kısır alan aktörlerinin parti çıkarına hareket ettiğini görmekteyim. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi çıkarların bireysel değil toplumsal olduğunu seçmen iyi bilir. Değişen ortamı değerlendirerek açıklıyorum ki 11 Ekim 2020’de aday olacağım” ifadelerini kullandı.