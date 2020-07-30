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NASA, Mars keşif aracı Perseverance’ı bugün fırlatıyor

30 Temmuz 2020
Perseverance

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars’a göndermeyi planladığı gezginci keşif aracı Perseverance’ı bugün TSİ 14.50’de uzaya fırlatıyor. Fırlatma anı NASA TV’den canlı yayınlanacak.

Gezginci keşif aracı Perseverance, bugün TSİ 14.50’de, Atlas 5 roketiyle Florida’daki Cape Canaveral Uzay Merkezi’nden fırlatılacak.

Adı “sebat” anlamına gelen Perseverance, NASA‘ya bağlı Jet İtki Laboratuvarı tarafından üretildi. Mars’a 2011’de gönderilen Curiosity gezginci keşif aracının tıpkısına yakın bir tasarıma sahip araç, Kızıl Gezegen’in 49 kilometre genişliğindeki Jezero Krateri yüzeyinde incelemeler yapması hedefleniyor.

Jezero Krateri üzerinde milyarlarca yıl önce büyük bir nehir ve göl olduğu biliniyor.  Perseverance, üzerindeki çeşitli ekipmanlar sayesinde buranın jeolojik şartlarına ve toprak yapısına dair incelemelerde bulunacak.

Araç, 23 kamera ve 2 mikrofon donanımının yanı sıra “Ingenuity” adı verilen uzaktan kumandalı keşif helikopterini de Mars’a götürecek.


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