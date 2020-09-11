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KTÖS özel eğitimde uyarı grevi yapıyor

11 Eylül 2020
KTÖS

KTÖS tüm özel eğitim okullarında 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah 08.00-09.20 arasında uyarı grevi yapacağını açıkladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) vakalar azalıncaya dek, hükümetin özel eğitim okullarındaki eğitim faaliyetlerini de askıya almasını istedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada “Özel eğitim okullarında çocuğu olan velileri de risk ortadan kalkıncaya kadar çocuklarını okula getirmemeye davet eder, tüm özel eğitim okullarında öğretmenlerimizin çocuklarımızı korumak için 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren sabah 08.00-09.20 arasında uyarı grevinde olacaklarını duyururuz” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Okulların açılmasına yönelik aylardan beri yaptığımız çalışmalar bu yanlış kararlarla boşa gitmiştir. “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun” okullardaki faaliyetleri 1 Ekim tarihine kadar askıya alan kararı dışında kalan özel eğitim okulları ile ilgili düzenlemeler Eğitim Bakanlığı tarafından yerine getirilmemiştir. Özel eğitime devam eden çocuklarımız özel çocuklar olup, bunlara verilen eğitim bire bir olmak zorundadır. Program düzenlemesi yapıldığı zaman çocukların okula gelişleri ve okulda bulunacakları süre içinde özel önlemler alınmalıdır. Toplu taşıma aracı ile çocukların izole olarak okula getirilmeleri ve okulda izole tutulmaları nerede ise imkansızdır. Bu gerçek ortada iken, vaka sayısının arttığı ve kontrolden çıktığı bu dönemde çocuklarla öğretmenlerin hayatlarını riske atmak, sorumluluk sahibi bir yöneticinin alabileceği bir karar değildir. Eğitim Bakanlığı asgari ihtiyaçları gidererek, özel eğitim kurumlarından faaliyet beklemesi çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin hayatlarını riske atmak demektir.”


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