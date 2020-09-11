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Akdeniz Fırtınası 13 Eylül’e kadar uzatıldı

11 Eylül 2020
Akdeniz Fırtınası

Bugün tamamlanması planlanan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı, 13 Eylül’e dek uzatıldı.

Açıklama Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca, 6-11 Eylül tarihleri arasında Sadrazamköy tatbikat alanında Türkiye’den kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarının da katılımıyla icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı görülen lüzum üzerine 13 Eylül pazar akşamına kadar devam edecektir” denildi.


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