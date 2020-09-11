KıbrısManşet

Arıklı: Birileri bu kitlerle devleti keklemiş mi?

11 Eylül 2020
Erhan Arıklı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında attığı adımları eleştirdi ve Meclis araştırması isteyeceklerini açıkladı.

“Hükümetimizin pandemi mücadelesinde ciddi hatalar yaptığını üzülerek görmekteyiz” diyen Erhan Arıklı, “en önemli yanlışlardan birinin, pozitif vakalarla birlikte temaslıların ve hatta temaslıların temaslılarının da toplanıp karantina otellerine doldurulmaları ve bu kişilerle aradan günler geçmesine rağmen kimsenin ilgilenmemesi” olduğunu kaydetti. “Dünyanın hiç bir yerinde bırakın temaslının temaslısını,  temaslılar dahi toplanıp  karantina otellerinde hücre cezasına çarptırılmaz” ifadesini kullanan Arıklı “Bu durumda olanlar evlerinde izole kalmaları sağlanır. Hatta semptom göstermeyen pozitif vakıalar bile evlerine gönderilir. Biz de ise hangi akla hizmet bilinmez, temaslılar ve temaslıların temaslıları bile otellere götürülüyor. Bir odaya tıkılıyor. Aradan günler geçtiği halde onları hücrelerinde,  pardon odalarında kimse arayıp sormuyor. Ateşleri bile ölçülmüyor.”dedi.

Arıklı paylaşımını şöyle sürdürdü: “Ben bizdeki bu test kitlerinin hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu kitlerin nerede üretildiğini, kimden, kaç paraya alındığını ve hata verme payının ne olduğu mutlaka kamuoyuna açıklanmalıdır. Düşününki eşleri ile birlikte kalan 2 arkadaşımızın kendileri pozitif, aynı yatakta yattıkları eşleri negatif. Lütfen bunu birisi bilimsel olarak açıklasın. YDP olarak biz, Meclis açılır açılmaz pandemi mücadelesi ve bu mücadelede yapılan harcamaların araştırılması ile ilgili bir Meclis Araştırma Önergesi vereceğiz.  Mesela bakalım gerçekten  birileri bu kitlerle devleti keklemiş mi? Ve yine mesela gereksiz yere  temaslıları falan karantina otellerine  yerleştirerek birilerine menfaat sağlanmış mı…?”


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Çalışanın testi pozitif çıktı: Piyili Petrol İstasyonu 14 günlüğüne kapatıldı

Çalışanın testi pozitif çıktı: Piyili Petrol İstasyonu 14 günlüğüne kapatıldı

10 Eylül 2020
Photo of Pilli: Toplam 1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi

Pilli: Toplam 1210 test yapıldı, 22 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi

10 Eylül 2020
Photo of Akbaş: Kliniğe personel giriş yeri olarak pencere gösterilmiştir

Akbaş: Kliniğe personel giriş yeri olarak pencere gösterilmiştir

10 Eylül 2020
Photo of KTAMS greve devam kararı aldı

KTAMS greve devam kararı aldı

10 Eylül 2020
Photo of 2 aylık destek ödemeleri yatırılıyor

2 aylık destek ödemeleri yatırılıyor

10 Eylül 2020
Photo of Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta 3 yeni vaka

10 Eylül 2020
Photo of KTAMS: Uyarı dikkate alınmazsa eylemler devam edecek

KTAMS: Uyarı dikkate alınmazsa eylemler devam edecek

10 Eylül 2020
Photo of Oktay: KKTC’ye su 25 Eylül’de verilebilecek

Oktay: KKTC’ye su 25 Eylül’de verilebilecek

10 Eylül 2020
Photo of Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda Covid-19 paniği

Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda Covid-19 paniği

10 Eylül 2020
Photo of Özgöçmen: 3 hemiremizin testi pozitif çıktı

Özgöçmen: 3 hemiremizin testi pozitif çıktı

10 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı