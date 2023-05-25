KTOEÖS yarın da tüm okullarda grev yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, yarın tüm okullarda grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.
KTOEÖS Başkanı Eylem, “Cuma günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir.” ifadelerini kullandı.
Açıklama şöyle:
MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ!
Kamuoyuna Duyuru,
Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya, zayıflatmaya, öğretmeni, okul idarelerini baskı altına almaya çalışmaktadır.
DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,
MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
26.05.2023 Cuma günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacaktır.
Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.
Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.
Selma EYLEM
Başkan
Yönetim Kurulu (a.)
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