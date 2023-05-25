KTOEÖS yarın da tüm okullarda grev yapacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yazılı bir açıklama yaparak, yarın tüm okullarda grev yapılacağını ve sınavların gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmekte, öğretmeni, örgütünü itibarsızlaştırmaya, zayıflatmaya, öğretmeni, okul idarelerini baskı altına almaya çalışmaktadır.

26.05.2023 Cuma günü 08.30-12.00 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Erenköy Lisesi’nde saat 10.00’da basın açıklaması yapılacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.