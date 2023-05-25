Hamitköy 2 kez öne geçti, kazanamadı ve 1.Lig’e düştü

Futbol Süper Ligde playout son maçı az önce tamamlandı. Değirmenlik ve Gönyeli’nin ardından Hamitköy Süper Lig’e veda eden 3.takım oldu.

Play out son maçına Türk Ocağı 3 puan önde başlarken, Hamitköy rakibi karşısında 2 kez öne geçti ve Süper Lig’de kalmaya çok yaklaştı ancak Ocak takımı beraberliği yakaladı ve Süper Lig’e tutundu.

Maçta Hamitköy 56’da Toykan’ın penaltısı ile öne geçti, Ocak 77’de Ousman ile beraberliği yakaladı. Hamitköy 84’te Faye ile bir kez daha öne geçti. Ocak son dakikada Remzi ile berberlik golünü buldu ve Ocak Süper Lig’de kaldı, Hamitköy 1.Lig’e düştü.