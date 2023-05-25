Alevkayası’na tırmanacaklar - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 26, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Alevkayası’na tırmanacaklar

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on
Alevkayası’na tırmanacaklar

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı bu pazar günü uzun bir aradan sonra tekrar kullanılacak olan Karaağaç-Alevkayası yolunda gerçekleştirilecek.

4 yarıştan oluşacak şampiyonaya bu yıl ilgi artarken, geçtiğimiz sezon şampiyonu Methoidis Arygorou, Tırmanma Şampiyonası’nda bir çok kez şampiyon olan Deniz Denner ve Doğa Koyuncu, daha önceki sezonların başarılı sürücüsü Kemal Topçuoğlu ,Güney Kıbrıs Time Attack Şampiyonu Loucas Christoforou, E4 Kategorisi son şampiyonu Ahmet Bağrıaçık, son Ralli Şampiyonu Halil Mulla’nın da içinde bulunduğu 22 sürücü Alevkayası’nda en iyi zaman için yarışacaklar. Başarılı drift pilotlarımızın drift şovları ile başlayacak olan yarış, Mahalli Ralli Şampiyonası “Şampiyon Melekler Ralli Kupası”na da puan verecek.


28 Mayıs Pazar günü saat 10.00 da start alacak olan yarışta seyirci alanı Alevkayası Çeşme olarak bilinen noktada olacak. Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşecek, Avenue Dereboyu, Eurol, Near East Bank, Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile de yapılacak ikinci tırmanma yarışının servis alanı da Alevkayası piknik alanında konumlanacak.

 

Kayıt Listesi

 

1             1             Methoidis Arygorou         Grygoris Arygorou            Mitsubishi Lancer Evo III E2

2             2             Doğa Koyuncu    Şenay Karafelikli               Mitsubishi Lancer Evo VI               S2

3             3             Deniz Denner     Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer Evo     E2

4             4             Salih Çelikkaya   İbrahim Çelikkaya             Subaru Impreza E2

5             5             Kemal Topçuoğlu                             Honda Civic        E3

6             6             Behiç Topçu        Ahmet Demiray  Honda CRX          E3

7             7             Halil Mulla           Mehmet Çağla   Mitsubishi Lancer Evo IX S2

8             8             Onur Gani           Ümit Say              Nisan Silvia         E4

9             9             Sadık Bilgimer                  Mitsubishi Lancer Evo IV               S2

10           10           Ahmet Bağrıaçık               Hakan Bağrıaçık Nissan Skyline    E4

11           11           Ahmet Öksüzoğluları        Çilem Öksüzoğluları          Nissan Silvia        E4

12           12           Loucas Christoforou                       Talex      E1

13           14           Selen Bilgimer    Ali Burhan Sevil  Mitsubishi Lancer Evo VI               S2

14           15           Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic        E3

15           16           Andreas Christofou                        Crosskart             E1

16           17           Emre Erosal        Emre Türkelman               Ford Fiesta MKII E2

17           18           İbrahim Yolcu Argün        Hande Küfi          Mitsubishi Lancer Evo IX S2

18           19           Can Yılmaz                         Nissan Silvia        E4

19           20           Orhan Keleş        Ertuğ Araz           Nissan Silvia        E4

20           21           Bektaş Talay                      Mazda RX-7        E4

21           22           Özgür Çetin         Muhammed Esentaş       Nissan Silvia        E4

22           23           Huri Bağrıaçık     Derin Serhat       Nissan Silvia        E4

0             0             Eser Yılsay                         Nissan 350z        0

0             0             Ali Özkan Çavuşoğlu                       Nissan Silvia        0

0             0             Bekir Özsusuzlu                Nissan Silvia        0

 

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:2023 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar