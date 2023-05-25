Cimnastik Federasyonu heyetimiz, Ankara’da temaslarda bulundu

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, asbaşkan Basri Aydoğan ve antrenör Ayten Kasap Topal, Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Kademe Artistik Cimnastik Antrenörlük Kursuna katılmak için Ankara’ya gitmişlerdi.

Kursu başarıyla tamamlayan Hasan Sapsızoğlu, Basri Aydoğan ve Ayten Kasap Topal, Ankara’ da bulundukları süre içerisinde Türkiye Cimnastik Federasyonuna da ziyarette bulundular.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Genel Sekreteri Recep Şahin ile görüşme fırsatı bulan heyetimiz, ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak, önümüzdeki süreci değerlendirdiler.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Ankara temasları sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Başkan Vekili İsmail Göktekin, Genel Sekreter Recep Şahin ve tüm federasyon görevlilerine, gösterdikleri ilgi, alaka ve misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.