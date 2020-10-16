KTOEÖS ve ÖYAK’tan halka destek çağrısı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS)- ÖYAK işbirliğinde düzenlenen eğitime destek kampanyası sonucu 44 ortaöğretim okuluna tablet dağıtımına başladı.

KTOEÖS, okul idarecileri ve rehber öğretmeler yardımıyla ortaöğretimde yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği tespiti yaparak, başlattığı kampanya çerçevesinde teslim alınan 175 tabletin dağıtılmaya başlandığını, tablet dağıtımının bağışlar devam ettikçe sürdürüleceğini duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, “Eğitime Destek Kampanyası” konusunda bugün düzenlediği basın toplantısında pandemi döneminde kamusal eğitimde gittikçe derinleşen eşitsizlikler için gereğinin yapılmadığını ifade ederek, hiçbir okula bütçe tahsis edilmediğini, sürdürülebilir temizlik, hijyen politikası ve bütçesi oluşturmadığını savundu.

Olası bir vaka karşısında bulaş-temas protokolünün de halen hazırlanmadığını ifade eden Gökçebel, yurtdışından gelen öğrenci, öğretmenler için en az 14 gün olması gereken karantina süresinin bilimsel olmayan bir şekilde 7 gün olarak yapıldığını ileri sürdü.

Özellikle özel okullar ve bazı devlet okullarının haftada 5 gün eğitim yaparken, genel olarak devlet okullarının 2-3 gün (seyreltilmiş) olarak eğitim yaptığına dikkat çeken Gökçebel, şöyle devam etti:

“Tüm sınavların aynen devam ettirileceğini söyleyen UBP-HP hükümeti, öğrencilere aradaki açığı özel dershanelerle gidermeyi önermektedir.

Okullarda eksikler var

Birçok okulda müdür (6), muavin (13), öğretmen, atölye şefi, bölüm şefi (tüm okullarda) hademe, uzman, denetmen (48) eksikliği devam ederken, seçim rüşveti olarak gereksiz alanlara geçici istihdamlar yapılmaktadır. Güneyde okulların açılmasıyla virüsün bulaşmasındaki artış ortada iken, random usülü ile de olsa okullara test yapılmamıştır. Halen eğitim-öğretimde müfredatların denkleştirilmesinde, materyallerde bir standart yakalanacak çalışmalar yapılmamıştır.Taşımacılık, sağlık ve güvenlik koşullarından uzak, tam bir kaos ve denetimsizlikle devam edilmektedir.”

Gökçebel, bu dönemde Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenleri, öğrencileri ve velileri destekleyecek bir psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti kurulmadığını, bilgilendirme ve bilinçlendirme için sistemli çalışmalar yapılmadığını ileri sürdü.

İlk kapanmanın üzerinden 7 ay geçmesine rağmen uzaktan eğitimin nasıl yapılacağı, müfredatı, materyalleri, yasal çerçevesi oluşturulmadığı gibi kaç öğrencinin bu eğitime ulaşamadığının tespitinin dahi yapılmadığını belirten Gökçebel, okul idarecileri ve rehber öğretmenler yardımıyla ortaöğretimde yaklaşık 2bin 500 öğrencinin uzaktan öğretime erişemediği tespiti yapılarak, KTOEÖS-ÖYAK işbirliğinde ortak kampanya başlatıldığını söyledi.

Gökçebel, kampanyanın ciddi şekilde devam ettiğine işaret ederek, bu çerçevede teslim alınan 175 tabletin 44 orta eğitim okuluna dağıtmaya başlandığını kaydetti.

Gökçebel, halka ve tüm kurum ve kuruluşlara “Eğitime Destek Kampanyasına” destek verilmesi çağrısında bulundu.

Gökçebel şöyle konuştu: “Verilecek her bir kuruş destekle ihtiyaçlı öğrencilerimize umut olacak ve geleceklerine katkı yapmış olacaklardır.Eğitime Destek Kampanyası sonlandırıldığında da tüm hesaplar halkımızla şeffaf ve anlaşılır bir şekilde paylaşılacaktır.”