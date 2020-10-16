YİM, 4’lü hükümetin ‘iptal’ kararını iptal etti

KKTC vatandaşlığı iptal edilen 174 kişi için açılan dava sonuçlandı. Yüksek İdare Mahkemesi 4’lü hükümet döneminde alınan kararı bozdu.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Av. Enver Öztürk’ün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

4’lü hükümet tarafından vatandaşlığı iptal edilen 174 kişi ile ilgili olarak davalardan birinin duruşması yapılmış, diğerleri de bu davanın neticesine kadar beklemeye alınmıştı.

Yuksek Idare Mahkemesi kararı az önce okundu. Mahkeme, 4’lü hükümetin iptal kararını iptal etti. Karar 2’ye 1, oy çokluğu ile alındı.