KTEMB uyardı: Güvenliğiniz için yetkisiz kişilere cihaz montajı yaptırmayınız!

KTEMB kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle ev ve iş yerlerinde kullanımı artan elektrikli su ısıtıcıları ve elektrikli sobalarla ilgili uyardı. Yapılan açıklama şöyle;

Elektrikle çalışan su ısıtıcılarının sisteme montajı esnasında mevzuat gereği uyulması zorunlu olan belirli bir takım teknik kurallara dikkat edilmelidir. Yürürlükteki tesisat Yönetmeliği ile EMO ve Kıb-Tek yerel nizam ve kurallarına göre bu tip cihazların montajında uygun sistem koruma elemanı kullanılarak kablonun cinsi, kesiti, bağlantısı ve döşeme teknikleri gibi hayati öneme sahip unsurlar göz önüne alınmalıdır. Ne var ki genellikle satış sonrası yapılan kurulumlarda bu kurallara uyulmadığını gözlemlemekteyiz. Bu durum tüketiciler açısından hayati risk teşkil etmektedir ve kurulum sonrasında şofbenlerle ilgili yaşanan elektrik kaynaklı sorunların giderilmesi için Birlik üyelerimize sıklıkla müracaat edilmektedir. Cihaz montajı esnasında kurallara uyulmadan yapılan tesisatlar nedeniyle elektrik çarpılmaları ve bazen can kayıpları da meydana gelmektedir.

“Danışacağınız veya iş yaptıracağınız kişilerin yetkisini sorgulayınız!”

Can ve mal güvenliğinin önüne geçebilmek için mutlak suretle montajı yapacak kişinin yetkisinin yani KTEMB üyeliğinin tüketiciler tarafından sorgulanması gereklidir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken elektrikli sobaların uzatma kablosu ile çalıştırılması veya ayni priz üzerinden ayni anda çeşitli elektrikli cihazın çalıştırılması da sıklıkla kabloların aşırı ısınmasına bağlı yangın olaylarına sebebiyet vermektedir. Bu tip durumlarda da yetkili bir elektrik müteahhidine danışılması, işi yapacak olan kişinin KTEMB yetki kartının sorgulanması ve yetkisi olmayana iş yaptırılmaması önemlidir.