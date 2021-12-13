KKTC’de covid-19 nedeniyle can kaybı artıyor

KKTC’de covid-19 nedeniyle bugün ikinci can kaybı yaşandı. Toplam can kaybı 120’ye yükseldi.

KKTC’de covid-19 nedeniyle bugün 2 kişi daha hayatını kaybetti. Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 92 yaşındaki Halil Cambaz’ın vefatının ardından 73 yaşındaki Şengül Saltan da bugün hayatını kaybetti.

Bir haftada 10 can kaybı

Cambaz ve Saltan’ın ölümüyle birlikte KKTC’de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayı 120’ye yükseldi. Son bir haftada (06-13 Aralık 2021) 10 kişi covid-19’a yenik düştü.