YDP’de adaylar ve sıralar belirlendi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Aday Belirleme Kurultayı’nda parti üyeleri adayları ve adayların sıralarını belirledi.

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üyeler 69 aday adayının sayısını 40’a düşürdü. Genel Başkan’ın kullanacağı 10 kontenjan ve kadın kotasının durumu değerlendirildikten sonra kesin aday listesi belirlenecek.

ADAY BELİRLEME SÜRECİNE 2 BİN 100 CİVARINDA ÜYE KATILDI

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk, konuyla ilgili açıklamasında “Bu dönemde 2 bin 100’ün üstünde üyenin Lefkoşa’ya gelip, parti içi seçimde iradesini ortaya koyması YDP’nin artık önlenemez bir güce ulaştığının göstergesidir” dedi.

Açıklamasına “Bu rakam UBP’nin dışındaki diğer partilerin birkaç katı. Yarından itibaren adaylarımızla sahaya iniyoruz. Önce adaylarımızı kısa bir parti içi eğitimden geçireceğiz. Seçim manifestomuz hazır. Bütün ilçelerde aday tanıtım şölenleri düzenleyeceğiz” diyen Öztürk oldukça iddialı olduklarını belirtti.

Adaylar şu şekilde sıralandı:

“Lefkoşa: 1-Eda Yenen, 2-Suphi Siltürk, 3-Yılmaz Kaldırım, 4-Erşah Sabit Yılmaz, 5-Ali Yenen, 6-Özlem Ayşe Doğandemir, 7-Mustafa Yeşil, 8-Ömer Yayla, 9-Banu Bozlakoğlu, 10-Hüseyin Gürlek, 11-Metin Akar, 12-Zeynep Sinem Keser.

Gazimağusa: 1-Dürdane Abi Acı, 2-İlter Ömeroğlu, 3-Habibe Çetin, 4-Hatice Seçkin, 5-Yusuf Çelik, 6-Ali Koruk, 7-Ali Yakar, 8-Bünyamin Öztürk, 9-Mahmut Hayta, 10-Mehmet Özkardaş.

Girne: 1-Ramazan Karal, 2-Reyhan Aydın, 3-Fatma Bahadır, 4-Mehmet Tunçtürk, 5-Fuat Tek, 6-Güller Karammali, 7-Nurşah Çiftçi, 8-Hacı Ali Özdemir.

İskele: 1-Neslihan Vural, 2-Akut Günel, 3-Arif Özbayrak, 4-Celal Açık, 5-Hakkı Kandemir.

Lefke: 1-Nejla Gazi, 2-Kadir Ozan

Güzelyurt: 1-Elmas Süzgen, 2-Hakan Bozkurt, 3-Gökhan Saraç”