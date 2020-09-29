KTAMS’ın grevi bugün de devam ediyor

KTAMS Başkanı Güven Bengihan Trafik Dairesi’ndeki grevin bugün de devam edeceğini açıkladı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “hükümetin duyarsız”, “sorumsuz” ve “umursuz” tavırları nedeniyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Trafik Dairesi’ndeki grevi bugün de sürdüreceklerini duyurdu.

Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, “İlgili dairelerden hizmet bekleyen halkımızın mağdur edilmesinin tek sorumlusu devlet ciddiyetinden yoksun olan, seçim telaşındaki UBP-HP Hükümeti’dir” dedi.