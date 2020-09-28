Türkiye’de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı

Türkiye‘de koronavirüs ölüm ve vaka sayıları düşmeye devam ediyor. 28 Eylül tarihinde açıklanan verilere göre; vaka sayısı 1412 artarak 315 bin 845’e yükseldi. 65 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 8 bin 62’ye çıktı. Bugün, 11 Ağustos’tan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 28 Eylül’de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1412 yeni vaka tespit edildi, vefat sayısı ise 65 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 62’ye, toplam vaka sayısı ise 315 bin 845’e yükseldi. Haftalar sonra iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla oldu. En son 11 Ağustos’ta iyileşen hasta sayısı 1185 olurken vaka sayısı ise 1183’te kalmıştı.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1422 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1422 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 277 bin 52’ye yükseldi. Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, ağır hasta sayısı 1596, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.5 oldu.