Kıbrıs

KSP: KIB-TEK kamuya ait kalmalı

5 Eylül 2019

Kıbrıs Sosyalist Partisi(KSP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun kamuya ait kalması gerektiğini belirtti.

KSP Merkez Komitesi adına yapılan yazılı açıklamada, “Ne ‘özel’ ne de ‘özerk’ elektrik idaresi istemiyoruz! Elektrik kurumu kamuya ait olmalı ve tüm yöneticileri seçilmiş uzmanlardan oluşmalıdır!” denildi.

Elektrikte de telekomünikasyonda da amacın en ucuz elektrik ve iletişim hizmeti sunmak olduğu belirtilen açıklamada, “Elektrikte özelleştirme bu hedeflere terstir. Sendikanın özerkleştirme isteği de bu hedefe ters düşmektedir. Elektrik ve telekomünikasyon kamuya bağlı olmalı, yönetim kurulları ve başkanları seçimle işbaşına getirilmelidir” denildi

Türkiye hükümetinin yapılan protokollerle Kıb-Tek’in özelleştirilmesini empoze ettiği iddiasında bulunulan açıklamada, “Bu bağlamda elektrikte de hedef, halkımıza empoze edilen özelleştirmeye karşı çıkarak, tam anlamıyla seçilmiş halk temsilcilerinin yönetiminde bir kamu idaresinin oluşturulması olmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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