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Çekimlerde “Zamansız güzel Ece” dedirtti

5 Eylül 2019

Ünlü tasarımcı Ebru Yener’in  “Ebru Yener Beach Couture  What Ever I Want” adını verdiği 2020 mayo yaz koleksiyonunun kampanya yüzü ünlü model Ece Gürsel oldu.  İstanbul boğazı ve 3. Boğaz Köprüsü’nün eşsiz manzarasında yapılan çekimlerde ünlü fotoğrafçı Cengiz Dikbaş’ın objektifine  poz veren Gürsel  çekimler için özel diyet ve sporla  10 kilo verdi. 22 yıl önce modelliğe başladığı kiloya dönen Ece  Gürsel yıllara meydan okuyan fit fiziğiyle göz kamaştırdı. Ünlü modelin fotoğraflarını gören hayranları  “zamansız  güzel Ece” yorumları yaptı.

2 yıldır üzerine çalışılan, 45 farklı modelden oluşan Ebru Yener Beach Couture “ What Ever I want” adının verildiği koleksiyonda farklı renk skalasıyla  toplamda 300 parçadan oluşuyor.  Şık , feminen, özgüvenli, çağdaş, metropol kadınlarının dinamik tarzlarından ilham alındığı  koleksiyonda fütüristtik detaylar ilgi çekiyor.

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