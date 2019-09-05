Çekimlerde “Zamansız güzel Ece” dedirtti

Ünlü tasarımcı Ebru Yener’in “Ebru Yener Beach Couture What Ever I Want” adını verdiği 2020 mayo yaz koleksiyonunun kampanya yüzü ünlü model Ece Gürsel oldu. İstanbul boğazı ve 3. Boğaz Köprüsü’nün eşsiz manzarasında yapılan çekimlerde ünlü fotoğrafçı Cengiz Dikbaş’ın objektifine poz veren Gürsel çekimler için özel diyet ve sporla 10 kilo verdi. 22 yıl önce modelliğe başladığı kiloya dönen Ece Gürsel yıllara meydan okuyan fit fiziğiyle göz kamaştırdı. Ünlü modelin fotoğraflarını gören hayranları “zamansız güzel Ece” yorumları yaptı.

2 yıldır üzerine çalışılan, 45 farklı modelden oluşan Ebru Yener Beach Couture “ What Ever I want” adının verildiği koleksiyonda farklı renk skalasıyla toplamda 300 parçadan oluşuyor. Şık , feminen, özgüvenli, çağdaş, metropol kadınlarının dinamik tarzlarından ilham alındığı koleksiyonda fütüristtik detaylar ilgi çekiyor.