Basın-Sen Yeni Yönetim Kurulu belirlendi

31 Ağustos`da 21.Olağan Genel Kurul’unu gerçekleştiren Basın–Sen, yeni yönetim

kurulunu belirledi.

Bu çerçevede göreve gelen yeni yönetim kurulu, dün ilk toplantısını sendika lokalinde

gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı. Görev dağılımı oybirliği kararı ile alındı.

Buna göre, Basın–Sen Başkanı Ali Kişmir, Genel Sekreter-Hurşide Baybora, Örgütlenme

Sekreteri-Növber Gürtay, Mali İşler Sekreteri-Evrim Kamalı, Dış İlişkiler Sekreteri Çağdaş

Öğüç, Mali Sekreter Yardımcısı-Münür Özdiren, Örgütlenme Sekreter Yardımcısı–Hasan

Çağda, Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı-Tünay Mertekçi, Koordinatör Ali Kurtoğlu olurken,

Denetim Kurulu ise Serkan Soyalan, Mete Azizoğlu, Hüseyin Avlamaz`dan oluştu.