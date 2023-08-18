Kripto piyasalarında Kara Cuma

Kripto piyasalarında düşüşün derinleşmesi sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin yaklaşık %8 değer kaybetti. Peki düşüşü tetikleyen gelişmeler neler oldu? İşte detaylar..

Bitcoin, gece saatleri itibarıyla 26 bin dolar seviyesinin altına kadar gerileyerek, haziran ayından bu yana elde ettiği kazançların çoğunu geri verdi.

Buna göre lider kripto para birimi Bitcoin, 25,649 seviyesine kadar geriledikten sonra TSİ 08.01 itibarıyla yüzde 8,14 düşüş ile 26.296 dolar seviyesinden fiyatlandı.

Satışlar ise Wall Street Journal tarafından Elon Musk’ın SpaceX girişiminin son iki yılda 373 milyon dolarlık kripto para birimi sattığını bildirmesinin ardından geldi.

Dijital para birimi yatırımcıları ise elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın kripto para biriminde ödeme kabul etmekle ilgili gelişmeleri sebebiyle, 2021’den bu yana Elon Musk’ı yakından takip ediyordu.

Musk, o yılın şubat ayında kripto sektörüne yönelik planlarını açıkladığında Bitcoin tek bir günde yüzde 15 yükselişe geçmişti. Ancak Musk, üç ay sonra planlarından vazgeçtiğini belirtmiş ve kripto sektörü de keskin bir geri dönüş kaydetmişti.

Sektör üzerinde son derece etkili bir isim olan Elon Musk’ın kripto varlıklarını azalttığına yönelik iddialar ise bu sebeple piyasada genel bir tedirginlik yaşanmasına sebep oldu.

ABD etkisi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), haziran ayında iki büyük kripto para borsası olan Binance ve Coinbase’e karşı, gerekli kayıtları yapmadan halka dijital token satarak yasaları çiğnedikleri iddiasıyla dava açmıştı.

Bu davalara karşı şirketler iddiaları reddetse ve kendilerini mahkemede savunacaklarını belirtse de, dijital varlıklardaki dalgalanmanın ilk kıvılcımı o dönemde ateşlenmişti.

Öte yandan bu hafta içerisinde gelen ve ABD ekonomisinin dirençli kalmaya devam ettiğini gösteren veriler, Fed’in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini önemli ölçüde azaltarak, piyasalardaki risk iştahının da düşmesine yol açmıştı.

Çin etkisi

İki yıl önce temerrüde düşmesiyle ülkedeki daha geniş bir emlak krizini tetikleyen emlak devi China Evergrande Group, perşembe günü New York’ta iflas mahkemesinde korunma başvurusunda bulundu.

Buna göre şirket, ABD iflas yasasının, yeniden yapılandırma sürecinden geçen ABD dışındaki şirketleri, onları dava etmeyi veya ABD’deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılardan koruyan 15’nci bölümü kapsamında koruma talep etti.

China Evergrande Group tarafından yapılan iflas koruma başvurusu ise Çin’de 60 trilyon dolarlık mali sistem üzerinde geniş etki yaratabilecek bir gelişme olarak görülüyor. Bu ise Çin’de yayılacak potansiyel bir iflas dalgası sebebiyle küresel piyasalarda risk odaklı varlıklara olan ilgiyi düşürüyor.

SEC’in ETF kararları

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), geçtiğimiz hafta açıklanması beklenen Bitcoin ETF kararını bir süreliğine ertelemişti.

Buna göre, Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu (Bitcoin ETF) konusunda son dönemde artan iyimserlik de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) erteleme kararının ardından sekteye uğradı.

Öte yandan bu gelişmelerin ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC), Ether vadeli işlemlerine dayalı ilk borsa yatırım fonlarına izin vermeye hazırlandığı bildirildi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklara göre, Volatility Shares, Bitwise, Roundhill ve ProShares’in de aralarında bulunduğu yaklaşık bir düzine şirket ETF’leri piyasaya sürmek için başvuruda bulunmuş durumda.

SEC’in hangi fonlara yeşil ışık yakacağı ise henüz netleşmezken, SEC’in doğrudan bir kripto para birimine dayalı bir ETF’ye izin vermeyi reddedeceği düşünülüyor.

Bitcoin ETF başvurularına karşı SEC’in çekimser tavrı ise düşüşü tetikleyen bir başka gelişme olarak gösteriliyor.