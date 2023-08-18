2’nci İnce Av 3, 10, 17 ve 24 Eylül’de - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısSürmanşet

2’nci İnce Av 3, 10, 17 ve 24 Eylül’de

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
ince av haritası

 2’nci İnce Av Sezonu’nda avcılar, 3, 10, 17 ve 24 Eylül olmak üzere dört gün ince ava açık bölgelerde avlanabilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Av Günleri, Avlanacak Av Hayvanları ve Av Bölgeleri (Değişiklik) Tüzüğü” uyarınca, 2’nci İnce Av Sezonu’nda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi.


4 pazar günü yapılabilecek 2’nci İnce Av’da av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 42, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak.

2’nci İnce Av’da avcılar fassa, üveyik, karga, yaban güvercini ve saksağan avlanabiliyor.

(GÜL) Av haritası fotoğraf olarak ektedir

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:AvHaritaİnce AvKKTC
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar