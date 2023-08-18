KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,80 TL seviyesinde

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,75, sterlin 34,80 dolar ise 27,30 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada, saat 09,15 itibarıyla 29,45 liradan alınan Euro, 29,75 liradan satılıyor. 34,45 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34,80 lira olarak belirlendi.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|27.0500
|27.3000
|EUR
|29.4500
|29.7500
|GBP
|34.4500
|34.8000
|AUD
|15.8000
|17.7000
|Son Güncelleme
Son Okuma
|18-08-2023 09:02:00
18-08-2023 09:18:18
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia