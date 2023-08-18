KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,80 TL seviyesinde - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Ağustos 18, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34,80 TL seviyesinde

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KKTC Serbest Piyasa döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29,75, sterlin 34,80 dolar ise 27,30 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, saat 09,15 itibarıyla 29,45 liradan alınan Euro, 29,75 liradan satılıyor. 34,45 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34,80 lira olarak belirlendi.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 27.0500 27.3000
 EUR 29.4500 29.7500
 GBP 34.4500 34.8000
 AUD 15.8000 17.7000
Son Güncelleme
Son Okuma		 18-08-2023 09:02:00
18-08-2023 09:18:18
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Tags:DövizKKTCsterlin
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