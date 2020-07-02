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Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

2 Temmuz 2020
kredi kartı faiz oranları

KKTC Merkez Bankası Kredi Kartları İşlemlerinde Uygulanacak Azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını duyurdu.

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezinden Duyuru
1 Temmuz, 2020
Kredi Kartları İşlemlerinde Uygulanacak Azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları:
58/2014 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 12. maddesi uyarınca, kredi kartları
işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
12{3)(A) maddesi maksatları
bakımından TL cinsi
işlemlerde
12(3)(B) maddesi maksatları
bakımından döviz cinsi
işlemlerde
KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK
Azami Aylık Akdi
Faiz Oranı (%)
1,00
0,75
Azami Aylık Gecikme
Faiz Oranı (%)
1,50
1,25
Bu oranlar, yenisi ilan edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

kredi kartı faiz oranları


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