Kredi Kartı gecikme faiz oranları değişti

KKTC Merkez Bankası Kredi Kartları İşlemlerinde Uygulanacak Azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranlarını duyurdu.

KKTC Merkez Bankası İdare Merkezinden Duyuru

1 Temmuz, 2020

Kredi Kartları İşlemlerinde Uygulanacak Azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları:

58/2014 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası’nın 12. maddesi uyarınca, kredi kartları

işlemlerinde uygulanacak azami aylık akdi ve azami aylık gecikme faiz oranları aşağıdaki

şekilde belirlenmiştir.

12{3)(A) maddesi maksatları

bakımından TL cinsi

işlemlerde

12(3)(B) maddesi maksatları

bakımından döviz cinsi

işlemlerde

KREDİ KARTI İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK

Azami Aylık Akdi

Faiz Oranı (%)

1,00

0,75

Azami Aylık Gecikme

Faiz Oranı (%)

1,50

1,25

Bu oranlar, yenisi ilan edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam eder.