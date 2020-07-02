Salih Kaya hayatını kaybetti

Lefke’nin tanınmış simalarından, Kaya ailesi fertlerinden, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da amcası olan Salih Kaya, hayata veda etti.

Haber: Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin tanınmış simalarından Kaya ailesi fertlerinden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da amcası olan Salih Kaya, hayata veda etti.

Geçtiğimiz gün Lefke’deki evinde rahatsızlanarak Cengiz Topel hastanesine oradan da Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Salih Kaya, Lefkoşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüreği insan sevgisi ile dolu Salih Kaya’nın cenazesi saat 13.00’de Lefke Şeyh Nazım Kıbrısi Camisinde, Şeyh Nazım Kıbrısi’nin torunu Mehmet Nazım’ın kıldırdığı cenaze namazından sonra, Lefke Mezarlığı’nda defnedildi. Lefke bölgesinde büyük üzüntü yaratan Kaya’nın cenaze törenine, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, ailesi ve sevenleri katıldı.

Mart ayında ülkemizde görülen Covid 19 virüsü sonrasında Lefke Şeyh Nazım Kıbrısi camisinde 4 ay aradan sonra ilk kez cenaze töreni de düzenlenmiş oldu.