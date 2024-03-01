Kredi Kartı faiz oranları zamlandı

Kredi kartlarının akdi ve nakit faiz oranı değişti, yapılan açıklama şu şekilde:

Elektrik tarifeleri, tüp gaz, ekmek zamlarının ardından bir zam da kredi kartları faiz oranlarına geldi.

“Değerli müşterimiz 29.03.2024 tarihi itibarıyla kredi kartınızın akdi ve nakit faiz oranı yüzde 4.11 , gecikme faiz oranı yüzde 4.61 olacaktır.”

Buna göre kredi kartı gecikme faizi yüzde 3,83’ten yüzde 4,61’e, akdi ve nakit faiz oranı da yüzde 3,33’ten yüzde 4.11’e yükseltildi.