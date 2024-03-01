Kredi Kartı faiz oranları zamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiKıbrısManşet

Kredi Kartı faiz oranları zamlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Elektrik tarifeleri, tüp gaz, ekmek zamlarının ardından bir zam da kredi kartları faiz oranlarına geldi.
Elektrik tarifeleri, tüp gaz, ekmek zamlarının ardından bir zam da kredi kartları faiz oranlarına geldi.
Kredi kartlarının akdi ve nakit faiz oranı değişti, yapılan açıklama şu şekilde:
“Değerli müşterimiz 29.03.2024 tarihi itibarıyla kredi kartınızın akdi ve nakit faiz oranı yüzde 4.11 , gecikme faiz oranı yüzde 4.61 olacaktır.”
Buna göre kredi kartı gecikme faizi yüzde 3,83’ten yüzde 4,61’e, akdi ve nakit faiz oranı da yüzde 3,33’ten yüzde 4.11’e yükseltildi.
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ Azami Aylık Akdi Azami Aylık Gecikme Azami Aylık Akdi Azami Aylık Gecikme
01/03/2024 4,11 4,61 1,00 1,50
01/12/2023 (RG 246) 3,33 3,83 0,98 1,48
01/10/2023 (RG 199) 2,98 3,48 0,97 1,47
01/08/2023 (RG 157) 2,72 3,22 0,96 1,46
01/06/2023 (RG 113) 1,99 2,49 0,93 1,4
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Tags:faizgecikme faiziKKTCkredi kartızam
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