İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete'de yayımlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete’de yayımlandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranları Resmi Gazete'de yayımlandı

İştirak sahiplerinin hesaplarına yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranı ise yüzde 30’a yükseltildi  

Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirak sahiplerine uygulanacak yıllık faiz oranının yüzde 41’e, iştirakçilere verilecek faiz oranının yüzde 30’a yükseltilmesine ve avans cari faiz oranının ise sabit tutulmasına karar verdi.


Bakanlar Kurulu, İhtiyat Sandığı iştirakçi hesaplarına uygulanacak faiz oranlarını Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karar bugünden itibaren geçerli olacak.

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Tags:faizİhtiyat Sandığı
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