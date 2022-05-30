Kozanköy’deki yangın söndürüldü

Kozanköy’de çıkan yangın söndürüldü. Çıkan yangın sonucu 50 dönümlük arazi içerisinde bulunan biçilmemiş arpa ve buğday ile 100 dönümlük alan içerisinde bulunan maki bitki örtüsü ile genç çam ağaçları ve alıç ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, askeri birliklere ait su tankerleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Soğutma çalışmaları sürüyor.