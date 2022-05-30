KıbrısSağlık

23 pozitif vakaya rastlandı

30 Mayıs 2022
KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Sağlık







KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlanmıştır.




13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.



30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070

Toplam Vaka Sayısı: 94.986

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7

Karantinadaki Vaka Sayısı: 343

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116



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30 Mayıs 2022






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