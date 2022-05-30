23 pozitif vakaya rastlandı

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6843 olup, 23 pozitif vakaya rastlanmıştır.

13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 2 kişi Mağusa, 3 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi’ndendir.

30 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6843

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.015.070

Toplam Vaka Sayısı: 94.986

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.400

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 7

Karantinadaki Vaka Sayısı: 343

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 116