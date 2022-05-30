Beninli golcü Stephane Sessegnon önümüzdeki sezon Süper Lig’de

Futbol Süper Lig’de önümüzdeki sezon dünyaca ünlü bir futbolcu forma giymeye hazırlanıyor.

Kariyerinde PSG, Sunderland, West Bromwich, Montpellier, Ankara Gençlerbirliği gibi takımlar bulunan Stephane Sessegnon KKTC’ye gelmek üzere yola çıktı.

Benin milli takımında da forma giymiş olan 37 yaşındaki golcü futbolcuyu FIFA lisanslı menajer Tekin Birinci adamıza getirtiyor.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan MTG’ye bir diğer Beninli golcü Pote’yi getiren Kıbrıslı Türk futbolcu menajeri Birinci, Stephane Sessegnon‘u Göçmenköy için getiriyor.

Bir döneme damgasını vurmuş, yeteneği ile göz dolduran 1.68 boyundaki Beninli golcü için çarşamba günü imza töreni düzenlenecek.

GÖÇMENKÖY’DEN AÇIKLAMA

Futbol Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy Sessegnon transferi için 1 Haziran Çarşamba günü imza töreni düzenliyor. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

“Kulübümüzün bomba transferi Stephane Sessegnon için bir imza töreni organize ediyoruz. İmza töreni etkinliğimiz 1 Haziran Çarşamba 20:00’da Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında gerçekleşecektir. Tüm basın mensuplarımız bu renkli organizasyona davetlidir.”