Köylerde bereket şehirlerde felaket

Yağışlı hava Kıbrıs’ı etkisi altına aldı. Özellikle adanın batısında ve güney batısında önceki gece aniden bastıran sağanak, Limasol’da ciddi zarara neden oldu. Birçok evi ve bodrum katını su bastı, onlarca araba sular altında kaldı

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ: Ada genelinde etkili olan yağışlı hava, uzun süredir bunu bekleyen çiftçilerin yüzünü güldürdü. Altyapı eksikliği yaşayan kentlerde ise sağanak şeklinde gelen yağışlar felakete dönüştü. Özellikle Güney Kıbrıs’taki Limasol kentinde ciddi zarara yol açtı

OZANKÖY’DE YOL DERE OLDU: KKTC’de kısa süreli etkili olan sağanak Girne’de seyreden araçların sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Ozanköy’de ise sağanak nedeni ile biriken sular, derelerle buluşamayınca bazı yollar adeta dereye dönüştü

ALTYAPI EKSİK: Limasol Rum Belediye Başkanı Nicos Nicolaides, kentte yaşanan olumsuzlukları altyapı eksikliğine bağladı. Nicolaides, bu tür havalarla başa çıkılabilmesi için Limasol’da en az 2 yıl ve 30 milyon Euro’luk bir yatırıma ihtiyaç olduğunu açıkladı

Çiftçilerin özlemle beklediği yağışlı hava Kıbrıs’ı etkisi altına aldı. Özellikle kuru ziraatın yaygın olarak yapıldığı bölgelerde yağışlı havanın etkili olması çiftçiler tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Altyapı eksikliği olan kentlerde ise bereket felakete dönüştü. Felaketten en çok Güney Kıbrıs’taki Limasol kenti etkilendi.

Limasol’da birçok ev ve işyerini sular bastı, onlarca araba park halindeyken suların altında kaldı. Kentte oluşan olumsuzlukların giderilmesi için Limasol belediyesi ile itfaiye ekipleri dünün ilk saatlerinden itibaren kriz masası oluşturarak aralıksız çalıştı.

Sağanak yağışlar adanın kuzeyinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı ancak Girne’de sürücüler, zor dakikalar yaşadı.

Ozanköy’de ise derelerle buluşamayan yağmur suları yolları dereye çevirdi.

İtfaiye gece boyunca çalıştı

Limasol’da aniden bastıran sağanak yağış, bazı derelerin taşmasına dağdan gelen suların kent içerisinde etkili olmasına neden oldu.

Limasol itfaiyesi, bir gecede 200’den fazla yardım çağrısı aldı. Evlerini ve işyerlerini su basan Limasollu Rumlar, gece boyunca itfaiyenin müdahalesini bekledi.

Park yerleri göl oldu

Limasol’un merkezindeki bazı araç park yerleri adeta göle döndü. Onlarca araba sular içerisinde kaldı.

Gün doğumu ile birlikte dün felaketin boyutu daha net bir şekilde ortaya çıktı.

Sabah uyanarak araçlarını sular içerisinde bulan Rumlar, şok yaşadı. İçi tamamen sularla dolan onlarca araç, çekicilerle alınarak garajlara taşındı.

Kavşaklar dereye döndü

Limasol kent merkezine bağlanan bazı alt geçit kavşaklar, önceki gece yarısı bastıran sağanak nedeni ile adeta dereye dönüştü.

Hareket halinde suların ortasında kalan bazı arabaların sürücüleri çevredekilerin yardımı ile araçlarından çıktı.

Motorları sönen bazı arabalar, kavşakta terk edildi.

Gece kriz masası kuruldu

Limasol Rum Belediye Başkanı Nicos Nicolaides, aniden batıran sağanak yağış sonrasında peş peşe gelen yardım çağrılarına yanıt vermek için Bölge İtfaiye Müdürü Marcos Trangolas ile bir araya gelerek hızlı bir şekilde kriz masası oluşturdu.

Nicolaides, ilk değerlendirmesinde, “Durum çok ciddi ancak kontrol edilebilir noktadadır” dedi.

Nicolaides, dün saat 01.30’dan itibaren belediyenin tüm ekiplerinin görev başında olduğunu, yağmur suları ile kente taşınan molozların ve biriken suların temizlenmesi için aralıksız olarak çalışıldığını ifade etti.

Nicolaides, itfaiyenin yardımı ile park yerlerini ve bazı evleri basan suların boşaltıldığını kaydetti.

30 milyon Euro’ya ihtiyaç var

Limasol Belediye Başkanı Nicolaides, bu tür hava koşulları ile başa çıkılabilmesi için 2 yıl gibi bir zamana ve 30 milyon Euro gibi bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Limasol İtfaiye Müdürü Trangolas ise sağanağın başlamasından itibaren 33 ekip ve toplamda 150 personel ile yardım çağrılarına yanıt vermek için aralıksız olarak çalıştıklarını, dün öğle saatlerine kadar gelen tüm çağrılara yanıt verdiklerini kaydetti.

Baf da etkilendi

Adayı etkisi altına alan sağanak, Baf’ta da etkili oldu. Baf’ta az sayıda ev ve işyerini su bastı.

İtfaiye, baskın yaşanan bölgelerde su tahliyesi yaparak yolları temizledi.

Meteoroloji uyarmıştı

Rum Meteoroloji Dairesi, Cuma günü yaptığı açıklamada, sağanak uyarısında bulunarak sarı alarm vermişti.

Rum Meteoroloji Dairesi, Cuma gece yarısından itibaren başlayacak olan sağanağın güney ve güney batı kesimlerinde yaygın bir şekilde Cumartesi günü de etkili olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kuzey’de en çok yağış Lefke’de

KKTC Meteoroloji Dairesi, dün sabah itibarıyla son 24 saatte en çok yağışın 38 kg/m² ile Lefke’de kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin açıklamasına göre Lefke’yi 32 kg/m² ile Yeşilırmak, 31 kg/m² ile Gemikonağı, 28 kg/m² ile Kalkanlı, 25 kg/m² ile Güzelyurt takip etti. Kozanköy’de 20 kg/m²’lik yağış tespit edilirken, diğer bölgelerde 20 kg/m²’nin altında yağış oldu.

Girne’nin durumu…

KKTC’de herhangi bir olumsuzluğa neden olmayan kısa süreli sağanak Girne’de seyreden araçların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Ozanköy’de aniden bastıran sağanak nedeni ile biriken sular, derelerle buluşamayınca bazı yollar adeta dereye dönüştü.

CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe, sosyal medya hesabından sağanak anında Ozanköy’deki bir yolun fotoğrafını kaydetti.

Özdenefe’nin sosyal medyada paylaştığı yol adeta dereyi andırıyordu.

Girne Değirmenlik yolunda sis

Girne-Değirmenlik anayolunda dün öğle saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeni ile görüş mesafesi yer yer 2-3 metreye kadar düştü.

Polis, Girne-Değirmenlik anayolunu kullanan sürücüleri istikamette yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.