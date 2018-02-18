Dost acımadı: 6-1

Doğan Türk Birliği, 19. haftada sahasında konuk ettiği ligin dibindeki Ozanköy’e yarım düzine gol atarken Ozanköy yeni teknik adamı Mehmet Bolkan nezaretinde çıktığı ilk maçında farklı mağlup oldu

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Kaan Koday, Ali Karahasan

D.T. Birliği: Ozan, Hasan, Ahmet Sönmez, Emek (Dk.75 Tunahan), Koral, Rahemm, Ahmet Coşkun, Kenan (Dk.70 Ceylan), Selim (Dk.66 Ali), Pamboe, Okafor

Ozanköy: Çağatay, Alpay (Dk.46 Hasan), Saydam, Fikret (Dk.67 Serhan), Lewis, Gaius, Zihni, Muhammed (Dk.46 Deniz), Abia, Ertaç, Bekir

Goller: Dk.2 Ahmet Sönmez, Dk.35 Kenan, Dk.40, Dk.61 (pen) Okafor, Dk.45 Emek, Dk.57 Pamboe (DTB) – Dk.90+1 Deniz (Ozanköy)

Doğan Türk Birliği, K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında sahasında konuk ettiği son sıradaki Ozanköy’ü 6-1’lik farklı skorla mağlup etti. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golleri Ahmet Sönmez, Kenan, Okafor (2), Emek ve Pamboe atarken konuk takımın tek golünü Deniz kaydetti. Bu sonuçla Doğan, puanını 37 yaparak üçüncü sıradaki yerini korudu ve zirve yarışındaki umutlarını diri tuttu. Ozanköy ise 11 puanla ligin dibine demir attı.

Önemli anlar

Dk.2: Ahmet Sönmez, Emek’in korner atışından gönderdiği topu kafayla ağlara yolladı. (1-0)

Dk.35: Ani gelişen kontra atakta Koral’ın ceza alanı içine getirip dışarı kestiği topu Kenan filelere gönderdi. (2-0).

Dk.40: Selim’in kullandığı korner atışında bu kez Okafor topu kafayla filelerle buluşturdu. (3-0).

Dk.45: Emek’in sağdan kullandığı serbest vuruşta top Çağatay’ın bakışları arasında ağlara gitti. (4-0).

İlk devre 4-0 DTB üstünlüğünde geçildi.

Dk.57: Pamboe ceza alanı üzerinde kontrol ettiği topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. (5-0).

Dk.59: Pamboe’nin kaleye yolladığı sert şutta Lewis topu çizgi üzerinden çıkarttı.

Dk.61: Zihni’nin ceza alanı içerisinde Pamboe’i düşürmesinden doğan penaltıyı Okafor golle sonuçlandırdı. (6-0).

Dk.90+1: Deniz’in sert şutunda top, Ozanköy’ün şeref sayısı olarak Doğan ağlarına gitti. (6-1).

Karşılaşma 6-1 Doğan Türk Birliği galibiyetiyle sonuçlandı.