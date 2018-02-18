Kaymaklı, Y.Boğaziçi’ni 3’ledi: 3-1

3 PUAN KONAN VE UĞUR’DAN:

Yeni Boğaziçi maçın başında bulduğu net pozisyonları değerlendiremezken, Kaymaklı devrenin son bölümünde yakaladığı iki net pozisyonda Konan ile goller bularak 2-0 öne geçti. Konuk ekip son 10 dakikaya farkı bire indirerek girse de, Kaymaklı Uğur’un golü ile perdeyi kapattı ve rakibini 3-1 mağlup etti

Yer: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Emre Çevikdal

Kaymaklı: Ali, Mehmet (Dk.31 Yağış) (Dk.46 Tuğrul), Yusuf, Uğur, Turgut Kaan, Hüseyin, Konan (Dk.89 Ahmet), Franck, Sercan, Berkem, Bayram. Boğaziçi: Ersoy, Ramadan, İsmail, Haşim (Dk.72 Tugay), Burçin, Zübeyir (Dk.62 Ahmet), Rüstem, Armond Francios (Dk.86 Hüseyin), Serigne Ousmane, Keita Ousmane, Hasan.

Goller: Dk.38, Dk.42 Konan, Dk. 82 Uğur (K.Kaymaklı), Dk.79 S.Ousmane (Y.Boğaziçi)

K-Pet Süper Lig’in 19. haftasında başkentte Yeniboğaziçi’ni konuk eden Küçük Kaymaklı karşılaşmayı 3-1 galip tamamladı. Başkentte gün boyu devam eden yağmur nedeniyle ıslanan ve su biriken zeminde futbolcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

Önemli anlar

Dk.27 Kaymaklı ceza sahasına yapılan ortada Keita Ousmane’nin kafa vuruşunda, kaleci Ali uçarak topu kornere tokatladı.

Dk.35 Armond Francios soldan Kaymaklı ceza sahasına girerken yerden vurdu. Kaleci Ali’yi geçen topu Berkem çizgiden çıkardı ve golü önledi.

Dk.38 Yağış’ın sağdan pasında Konan ceza sahası üzerine topu kontrol edip vurdu ve takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Dk.42 Yeniboğaziçi’nin orta sahada yaptığı top kaybında Uğur ceza sahası üzerinden vurdu, savunmadan seken topu Konan filelere gönderdi: 1-0.

İlk devre 2-0 sona erdi.

İkinci devrede Yeniboğaziçi gol bulmak için baskılı oynadı ve 79.dakikada Kaymaklı savunma arkasına atılan topu takip eden Serigne Ousmane düzgün vuruşla farkı bire indirdi: 2-1.

Golden sonra Yeniboğaziçi ikinci gol için ataklarını sıklaştırdı ancak günün suskun golcüsü Uğur 82.dakikada soldan götürdüğü topla ceza sahasına girdi ve düzgün vuruşla skoru 3-1 yapan golü attı.

Karşılaşma 3-1 Kaymaklı galibiyetiyle sona erdi.