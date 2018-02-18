İran’da yolcu uçağı düştü

İran’ın başkenti Tahran’dan havalanarak Yasuc kentine giden yolcu uçağı düştü. Uçakta 65 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İran’ın başkent Tahran’dan Yasuc kentine hareket eden Aseman Airlines şirketine ait yolcu uçağı İsfahan yakınlarında düştü.

İran haber ajansı ISNA da, başkent Tahran’dan havalanan yolcu uçağının havalandıktan 20 dakika sonra İsfahan’a yakın Padena dağında düştüğünü duyurdu.

Kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşmakta zorluk çekildiği belirtiliyor.

Uçakta mürettebatla birlikte 65 yolcunun olduğu tahmin ediliyor.

İranlı yetkililer, bölgeye kurtarma ekiplerini yönlendirdi.

İran Kızılay’ından yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgeye hareket ettikleri belirtildi.

Düşen uçağın Aseman Airlines şirketine ait ART 72-500 tipinde bir yolcu uçağı olduğu ifade ediliyor.