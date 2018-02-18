Çiftler için söyledi

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda adaya lezzet, müzik ve muhabbet dolu eğlence sunan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisi, Sevgililer Günü Özel Programı ile devam etti.

Sevgililer Günü’nü kutlamak üzere Gönyeli’de bulunan Eski Konak Meyhanesi’nde bir araya gelen çiftler, hem yemek hem de müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Eski Konak Meyhanesi’nin geceye özel hazırladığı Kıbrıs’a özgü lezzetlerden oluşan zengin fix menüsü ile konuklar muhabbetin tadına vardı. Eda Girgin’in canlı performansı ile seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara çiftler keyifle eşlik etti.