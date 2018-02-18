Kimse suçunu kabul etmiyor

Narkotik ekipler Kanlıköy’de bir eve düzenlediği operasyonda 5 gram Hint Keneviri ele geçirdi, 6 kişi suçüstü tutuklandı

Devrim DEMİR

Narkotik ekipleri önceki akşam Kanlıköy’de bir evde uyuşturucu satışı olacağı bilgisi üzerine Selahattin Çakmak’ın kaldığı eve operasyon düzenledi.

Polis eve düzenlediği baskında, Selahattin Çakmak, Veli Gül, Cem Daniel Günkurt, Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Tuna Han Aslan’ı suçüstü yakaladı.

Baskın anında polisi görünce tasarruf ettiği 2 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete atarak sifonu çeken Veli Gül’ün imha ettiği uyuşturucu madde evin dışındaki atık borularda ele geçirildi.

Mahkeme emri ile evde arama yapan polis, evin bir bölümünde tabak içinde 1 gram Hint Keneviri, 1 adet hassas terazi, zanlı Cem Daniel Günkurt’un üzerinde ise uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 250 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili Oğuzhan Uşaklı, Görkem Koyuncu ve Mehmet Tuna gönüllü ifade verirken, Selahattin Çakmak, Veli Gül, Cem Daniel Günkurt işledikleri suçu kabul etmedi.

Zanlılar dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Yargıç Rauf Kürşad, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Suçlamaları kabul etmiyorlar

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam, mahkemede verdiği ifadede zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (Hint Keneviri) “Alma”, “Verme” ve “Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis çavuşu Erkan Karam, Narkotik Şube’de görevli bir polis ekibinin önceki akşam Bağdagül Sokak, No: 10 Kanlıköy’de operasyon düzenlendiğini, zanlıların suçüstü yakalandığını ve 5 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını ifade eden Karam, zanlıların soruşturma amaçlı 3’er gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.