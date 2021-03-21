Köse: Tüm sağlık çalışanları olarak hakkımız helal değildir

Pandemi Hastanesi’nde görevli hemşire Oğuz Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isyan etti.

HAKKIMIZ HELAL DEĞİLDİR!!

Bugünlerde gündemde olan,

Pandemi hastanesinde görevlendirmek üzere 200 istihdamın yapıldığı ve bunun 130 kişisinin kayıp olduğu iddiası..

Covid 19 virus salgınının başladığı ilk günden beri bu işin içindeyim,

Kendi meslektaşlarımızı kaç kişi alındı ve nerede çalıştıklarını bildiğimi geçtim,

Hekim arkadaşlarımızla 1 yıldır gece gündüz birlikte bir aile olduk, onu da biliyoruz.

Benim Merak ettiğim 200 işçi!!!

Bu sürecin ilk günlerinden bugüne kadar çalışan biri olarak, gördüğüm işçilerdeki yeni yüzler 35,40’ı geçmez. Onlarında haftalık çalışma saati 85, 90’ı buluyor.

Son bir kaç gündür görsel ve yazılı basından okuyorum. 130 işçinin kayıp ve/veya nerede çalıştığının bilinmediği iddiası.

Ve iddia, ismi söylenmeyen şahısların çalışmadan maaş çektiğinden bahsediliyor.

Eski Sağlık Bakanımız Sn. Ali Pilli ,

Başbakan Sn. Ersan Saner’e çağrı yapıyor

” Açıklamazsan bu 130 kişiyi ben açıklarım diyor”