Bugün “21 Mart Dünya Ormancılık Günü”

Bugün Dünya Ormancılık Günü… Orman Dairesi Müdürlüğü, ormancılıkla ilgili rakamların ülkede yapılacak daha çok iş olduğunu gösterdiğini belirterek “el birliğiyle ormanların korunması” çağrısı yaptı.

Orman Dairesi Müdürlüğü, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ülkemizde; orman varlığının yetersizliği, iklim şartlarının yeniden orman geliştirme konusundaki elverişsizliğin, topografik yapımızın ormansızlaşmaya tahammülünün bulunmayışı nedenleri ile ağaçlandırma çalışmalarının yanında mevcut olan ormanlarımızın korunması konusu da büyük önem taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kuzey yarımkürede ilkbaharın, güney yarımkürede sonbaharın başlangıcı olan bugünün 1971’de BM Gıda ve Tarım Örgütü kararıyla Ormancılık Günü olarak kabul edildiği kaydedilen mesajda, dünyada 1972’den, ülkede ise 1978’den beri kutlandığı kaydedilen açıklamada günün amacı ise “ormanların daha iyi korunması, geliştirilmesi ve iyi bir şekilde işletilmesinin önemi ile çok yönlü faydaları gibi konuların çeşitli haberleşme araçları ile halka duyurulması ve halkın bu yöndeki ilgisinin artırılması” olarak özetlendi.

RAKAMLARLA ORMANLAR

Mesajda, ülkedeki orman varlığına ilişkin şu veriler yer aldı:

“2003-2012 dönemini kapsayan III. KKTC Orman Amenajman Planı’na göre ülke alanımızın yaklaşık yüzde 19.7’sine tekabül eden orman alanlarımızın sadece yüzde 39’u verimli orman olup geriye kalan yüzde 61’i ise bozuk ve ağaçlandırılması gereken orman alanı niteliğinde olduğu kaydedilmişti.

İçerisinde bulunduğumuz 2013-2022 yılları dönemini kapsayan IV. K.K.T.C. Orman Amenajman Planı’nda yer alan verilere göre ise geçmiş plan döneminde yapılan yeni ağaçlandırma çalışmaları sonucunda orman alanlarımızın ülke alanının yüzde 22,9’una (76,762.5 hektar) ve bu alanlar içerisindeki verimli orman alanı oranının ise yüzde 53’e (40,897 hektar) ulaştığı tespit edilmiştir.”

Orman Dairesi’nin Dünya Ormancılık Günü mesajında, orman alanlarının bozulmasını hızlandıran etkenler olarak orman yangınları başta olmak üzere

başıboş keçi otlatmaları, zararlı böcek ve hastalıkları ile üst üste gelen kuraklık zararları sıralandı.

Güzelyurt Orman Fidanlığı’nda geçen fidan üretim sezonunda 400 bin fidan üretildiği, ayrıca kendilerine ait arazilerde veya bahçelerinde orman ağaç türleri ile ağaçlandırma yapmak isteyen vatandaşlara, okullara, kurumlara ve askeri birliklere ihtiyaçları olan orman ağacı fidanlarının ücretsiz teminine ve çiftçilere dağıtılmak maksadıyla tarımsal amaçlı üretilen harup fidanlarının da yine ücretsiz olarak dağıtılmasına devam edildiği belirtilen açıklamada, bu yolla da isteyen tüm vatandaş ve kurumların çevrenin ve ülkenin yeşillendirilmesine katkı koymalarının sağlandığı belirtildi.

“ATMOSFERE AŞIRI KARBON SALINIMI İNSANLIĞIN EN ÖNEMLİ SORUNU”

Orman Dairesi açıklamasında, bugüne kadar yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre insanlığın en önemli sorunu olan atmosfere aşırı karbon salınımı ile yani diğer bir deyişle küresel ısınma sorunu ile mücadelede tek aracın en önemli karbon tutucu olan ağaç varlığının artırılması olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“Sevindirici olan ise ülkemizde gittikçe artan çevre ve orman bilinci sonucunda bu konuda oluşan toplumsal duyarlılığa birçok ticari kurum ve kuruluşumuz da kayıtsız kalmaması, talepleri sonucunda uygun yerlerde hazırlanan arazilerin ağaçlandırma masrafları imzalanan işbirliği protokolleri çerçevesinde kendileri tarafından karşılanmasıdır.”

ÇAM KESE BÖCEĞİYLE MÜCADELEDE KİMYASAL DEĞİL ENTEGRE YÖNTEMLER

Ormancılık Günü mesajında çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğine de değinilerek ormanların en önemli zararlılarına karşı son yıllarda kimyasal mücadeleden uzak durularak entegre yöntemler kullanılarak mücadele edildiği bilgisi de paylaşıldı.

“TOPRAKLARIN YÜZDE 30’UNUN ÜZERİNDE ORMAN VARLIĞINA SAHİP OLMAK GEREK”

Dünyada bir ülkenin orman bakımından kendine yeterli olabilmesi ve orman fonksiyonlarından tam olarak yararlanabilmesi için topraklarının, dünya ortalaması olan yüzde 30’ununun üzerindeki bir oranda orman varlığına sahip olması gerektiği kaydedilen mesajda şöyle denildi:

“Üstelik bu ortalamada kastedilen oran verimli orman sahalarının ülke alanına oranıdır. Ülkemizde ise genel orman varlığının yapılan ağaçlandırmalar neticesinde ülke alanına oranı yüzde 19.7 den yüzde 22.9 a, verimli orman alanının ise bu oranın yüzde 53’üne ulaştığı görülmektedir. Bu rakamlar bizlere ormancılık konusunda yapılacak daha çok işimiz olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde; orman varlığının yetersizliği, iklim şartlarının yeniden orman geliştirme konusundaki elverişsizliğin, topografik yapımızın ormansızlaşmaya tahammülünün bulunmayışı nedenleri ile ağaçlandırma çalışmalarının yanında mevcut olan ormanlarımızın korunması konusu da büyük önem taşımaktadır.

Ulusal ormancılık amaçlarımızın başında gelen mevcut ormanlarımızın korunması, ağaçlandırmalar ile orman alanlarımızın artırılması, sürdürülebilir ormancılık ilkeleri doğrultusunda planlanarak işletilmesi ve verim gücüne göre ormanların hizmetlerinden halkın yararlandırılması yönünde yoğun çaba harcanmaktadır.

Ormancılık hizmetleri, uzun vadeli yatırım gerektirmektedir. Bugün dikilen fidanların ağaç olması için yıllara ihtiyaç vardır. Ormana yapılacak her türlü olumlu veya olumsuz müdahale ülkemizin yeşiline, turizme, tarıma ve genelde ülkemize yapılmaktadır. Bu nedenle gelecek nesillere yeşil bir ülke devretmek yönünde, bütünü ile toplumun malı olan, ürettiği maddi ve fonksiyonel değerler ile toplumun tüm kesimlerine hizmet eden ormanlarımızın korunması ve çoğaltılmasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşmektedir.”

Ormancılık Günü mesajında “El birliği ile ormanlarımızı koruyalım” çağrısı da yapan Orman Dairesi, bu günün özelde ormancılığa emek ve gönül vermiş genelde ise tüm halkın günü kutlandı.