Köse: Daha çok dikkat etmeniz gereken bir sürece girdik

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi servisinde hizmet veren hemşire Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşın daha çok dikkat etmesi gereken bir döneme girildiğini vurguladı. Köse’nin paylaşımı şöyle;

SAAT SABAH 06:20

” 7. AYI GEÇTİK ”

7 ayda toplam vaka 700…

Bizler, bu süreçte çok yorulduğumuz DOGRUDUR..

ama 7 ayda

Daha cok bilinçli,

Daha çok kendimizden emin,

Daha azimli,

Daha umutlu,

Daha çok Siyasetten uzak,

SAMÇA SAPAN Kısır tartışmalar içine girip boğulmak yerine, elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak karantina servisindeki görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz ..

Salgın sürecini bizler gibi halkımızın da tedirginlikle takip ettiginin bilincindeyiz.

Ve bizlerden önce halkımıza çok daha büyük görevler düştüğünün bilincinde olduğunuzdan da HİC ŞÜPHEMİZ YOK.

Yoğun bakımımızda 48,49,55 yaslarında 3 KARDEŞİMİZ var

Bizim tek gaylemiz ve dileğimiz hastalarımızı en erken zamanda ailelerine vs sevdiklerine kavuşturmak ve yoğun bakımda yine yeniden YENİ vaka görmemek,

Bunun için en büyük sorumluluk siz degerli halkımıza düşmektedir,

HALKIMIZ süren pandemi surecinde,

Daha da bilincli ve

Daha cok dikkatli olmalari,

Korunma kurallarina Daha disiplinli riayet etmeleri gerekmektedir.

Vakka sayilarimizin daha da cok artmasi durumunda bizler

Daha çok morale,

Daha çok destege,

Daha çok enerjiye,

Daha çok motivasyona ihtiyacimiz olacaktir.

Hep söyledim bugünde tekrar edeceğim,

Daha BÜYÜK ACILARI

ne yaşayin ne de yaşatın.

DAHA ÇOK DİKKAT ETMENİZ GEREKEN BİR SÜRECE GİRDİK

Corona virus şehrinizde veya köyünüzde, mahallenizde hatta evinizde dahi olabilir korunma seviyemizi en üst noktada tutma zamanı!!

Bir süre daha işimiz olmadıgı sürece kendimizi ve sevdiklerimizi kalabalık ortamlardan uzak tutmalıyız, hatta en guvenli yaşam alanımız olan evimizde kalmanın en güvenli korunma tedbiri olacağına inaniyorum.

O yüzden Corona Virüsünün kimde ve/veya nereden olduğu konusunda test yapılmadıgı sürece bilmemizin imkani ve veya ihtimali yoktur.

Bu nedenledir ki bozuk plak gibi aynı tedbirleri tekrar tekrar yazıyoruz,

Maske,

mesafe ve

El hijyenimize titizlikle dikkat edelim ki

ÜZÜLMEYELİM!!!

Saygılarımla

Oguz KOSE