Koronavirüs önlemlerinin hafiflemesiyle Avrupalı otomobil fabrikaları üretime yeniden başladı

Volkswagen, pazartesi günü Wolfsburg fabrikasındaki üretime yeniden başlıyor. Strait Times’ın Reuters’tan aktardığı haberde Volkswagen’in koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmaya yönelik alınan tedbirlerin hafifletilmesinden yararlanan bir dizi Avrupalı otomobil üreticisinden biri olduğu ifade edildi.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, Wolfsburg’daki en büyük üretim tesisinin yeniden açılmasını tesiste yer alan bir binanın üzerine şirketin logosunun ters çevirilerek koronavirüsü ezdiğinin görüldüğü bir karikatürün yansıtılmasıyla kutladı.

Enfeksiyon sayılarının düşmesiyle, Almanya küçük perakende satıcılarının sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla yeniden çalışmaya başlamasına izin verdi. Şimdi büyük şirketlerin de aynı yolu izlediği belirtildi.

BMW, Daimler ve Volkswagen’in Almanya’nın yeni koronavirüsü kontrol altına alma yeteneğine ve sağlık sisteminin muhtemel taşıyıcıları tespit etmek üzere geniş test kapasitesine güvendiği aktarıldı.

Bu yaklaşımın ABD’dekiyle sert bir karşıtlık taşıdığı belirtildi. ABD’de Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası (UAW), yetersiz koronavirüs test kapasitesine işaret ederek perşembe günü mayıs başında otomobil tesislerinin yeniden açılmasının “çok erken ve çok riskli” olduğunu açıklamıştı.

Avrupa’daki fabrikalarda, çalışanlar arasında daha fazla mesafe bırakarak ve çok sıkı hijyen ve temizlik araları vererek çalışma biçiminin yeniden şekillendirildiği ifade edildi.

Volkswagen yöneticilerinden Bernd Osterloh, “Pazartesi günü Alman otomobil endüstrisi geri dönüyor. Üretime yeniden başlamak için 5 haftalık bir arayı kendimizi hazırlamak için kullandık” dedi.

BMW de bu pazartesiden itibaren motor üretimini artıracağını söyledi. Araba üreticisi açıklamasında 4 Mayıs’ta South Carolina’da ve Britanya’daki tesislerinde, 11 Mayıs’ta Almanya’nın Dingolfing şehrinde ve Meksika’nın San Luis Potosi şehrinde üretime yeniden başlamak istediğini ifade etti.

Leipzig, Regensburg ve Güney Afrika’daki tesislerdeyse 18 Mayıs’tan sonra tek vardiyalı sistemle çalışmaya başlayacağını belirtti. BMW’nin Çin’in Şenyang şehrindeki fabrikasıysa 17 Şubat’tan bu yana üretime devam ediyor. Tüm çalışanların maske takması ve birbirleriyle aralarına mesafe koyması gerektiği belirtildi.

Mercedes-Benz’in de Sindelfingen ve Bremen’deki tesislerinde üretimi artırmaya yönelik hazırlıklar yaptığı aktarıldı.

İtalya ve İspanya’nın aksine, her ne kadar yetkililer insanların hareketlerini kısıtlasa da ya da galerilerin kapanması talimatı verse de ve fabrikalarda üretim durma noktasına yaklaşsa da Almanya’da üretimi salgın sırasında yasaklanmamıştı.

İtalya’da FiatCrysler de pazartesi üretime başlayacak. Fransa’da Toyota da Paris’in batısındaki tesisinde üretime başlayacak.

İsveç’teki Volvo da üretim sürecini düzenledikten sonra bu hafta çalışmaya başlayacak.