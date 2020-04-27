Yeni haftayla birlikte Çin’in en büyük iki kenti Şangay ve Pekin’de yüz binlerce öğrenci aylar sonra okullarına döndü, ancak yine de her şey normale dönmedi. Vücut sıcaklığı ölçülen öğrenciler daha küçük sınıflarda, katı sosyal mesafe tedbirleri uygulayarak sıralara oturdu. Beden eğitimi dersleri de askıya alınmış durumda.

AFP haber ajansına konuşan Chenjinglun Lisesi öğrencilerinden Meng Xianghao, “Maske, çöp poşedi ve dezenfektan getirdim” diyerek koronavirüse karşı aldığı önlemleri anlattı ve aylardır ilk kez metroya bindiğini ifade etti.

18 yaşındaki öğrenci Hang Huan da “Çok mutluyum, sınıf arkadaşlarını görmeyeli çok uzun zaman oldu, onları çok özledim” dedi.

Öğrencilerden Li Daimeng, artık 20 kişilik sınıflarda ders yaptıklarını ve kafeterya yerine sınıfta küçük gruplar halinde yemek yediklerini anlattı. Her öğrenciye bir termometreyle birlikte, günde iki kez vücut sıcaklığını ölçme görevinin de verildiğini belirten Daimeng, “Artık okulda daha fazla prosedür var ama benim için sorun değil” ifadesini kullandı.

Xiao Shuhan’sa öğrencilerin birbirine yaklaşımının değişmek zorunda olduğunu hatırlatarak “Artık kollarımızı birbirimizin omzuna koyamayacağız” diye konuştu.

Çin’de ocak ayından beri okullar kapalı. İnternet üzerinden telafi edilmeye çalışılan eğitim, geçen aydan bu yana kademeli olarak yeniden okullara taşınmaya çalışılıyor.

Yeni tip koronavirüsün merkezi olarak görülen Vuhan kentinde liseler 6 Mayıs’ta açılacak.

Çin Eğitim Bakanlığı, başkent Pekin’deki öğrencilerin okula girebilmesi için enfeksiyon risklerinin özel bir akıllı telefon uygulamasında “yeşil” yani güvenli gözükmesi gerektiğini duyurdu.

Bakanlık, kentteki bazı okulların önceden öğrenci kılığına girmiş bazı yurttaşlarla alınacak önlemlerin provasını yaptığını da bildirdi.

Salgının ilk kez saptandığı Çin’de yaklaşık 84 bin Kovid-19 vakası tespit edilirken, 4 bin 637 kişinin ölüm sebebi koronavirüs olarak kaydedildi. Bu ölümlerden 4 bin 512’si Vuhan kentinin de dahil olduğu Hubey eyaletinde yaşandı.

Kovid-19 hastalarının büyük çoğunluğunun iyileştiği ülkede, günlük yeni vaka sayıları son günlerde tek haneli sayılara kadar düştü.