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Angelina Jolie ebeveynlere seslendi:

ABD'li ünlü aktris Time dergisi için yazdığı yazıda kendi deneyimlerinden yola çıkarak pandemi sırasında çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan ebeveynlere seslendi

27 Nisan 2020

ABD’li aktris ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Özel Temsilcisi Angelina Jolie Time dergisi için ebeveynlik konulu bir makale kaleme aldı.

44 yaşındaki Oscar ödüllü aktris mektup formatında yazdığı “Çocuklarınız sizden mükemmel olmanızı değil sadece dürüst olmanızı istiyor” başlıklı yazıda pandemi sırasında zorluklar yaşayabilecek ebeveynlere seslendi.

Mektubuna “Sevgili ebeveynler. Sizi düşünüyorum. Hepinizin bugünleri geçirmek için nasıl başa çıktığınızı hayal ediyorum. Sevdiklerinizi bundan çıkarmayı nasıl istediğinizi, nasıl endişelendiğinizi, nasıl plan yaptığınızı, bazen içeride nasıl tükenseniz de nasıl onlar için gülümsediğinizi…”  sözleriyle başlayan Jolie, ebeveyn olma sürecini de şu sözlerle anlattı:

Çok dengeli bir genç değildim. Bir kişinin annesi olabileceğimi asla düşünmezdim. Bir ebeveyn olma kararımı hatırlıyorum. Sevmek zor değildi. Birisine ve kendi hayatımdan daha büyük bir şeye kendimi adamak zor değildi. Zor olan, artık her şeyin yolunda gittiğinden emin olması gereken kişinin ben olmam gerektiğini bilmekti. Bunun yolunu bulmak ve işlediğini görmekti. Yemekten, okul ve sağlığa kadar ne olursa olsun. Ve sabırlı olmaktı.

“Birlikte büyüyorsunuz”

“Sürekli hayal kurmayı bıraktığımı fark ettim. Bunun yerine yaptıklarımın ya da düşündüklerimin bir ihtiyaca yanıt verebilmek için bölünmesine her zaman hazır oldum. Bu kazanmam gereken yeni bir beceriydi” ifadelerini kullanan Jolie, “Şimdi bu pandeminin ortasında evde çocuklarıyla olan anne ve babaları düşünüyorum. Hepsi her şeyi doğru yaptıklarını, tüm ihtiyaçlara yanıt verdiklerini, sakin ve olumlu kalmaya çalışmayı umuyorlar” dedi.

“Bana yardım eden tek bir şey varsa o da bunların imkansız olduğunu bilmek” diye devam eden Jolie şu ifadelerle mektubunu sürdürdü:

Çocuğunuzun sizin mükemmel olmanızı istemediğini keşfetmek hoş bir şey. Sadece dürüst olmanızı istiyorlar. Ve elinizden gelenin en iyisini yapmanızı. Aslında zayıf olduğunuz yerde yetenekli olmaları için daha fazla alan verildiğinde daha güçlü oluyorlar. Sizi seviyorlar. Size yardım etmek istiyorlar. Sonunda bu, sizin oluşturduğunuz bir takım. Bir şekilde onlar da sizi yetiştiriyor. Birlikte büyüyorsunuz.

Jolie’nin boşandığı eşi Brad Pitt ile birlikteliğinden Maddox (18),  Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13), ikizler Knox ve Vivienne (11) adlarında üçü biyolojik, üçü de evlatlık olmak üzere 6 çocuğu bulunuyor.



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