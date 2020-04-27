Sütlü Tatlıların Esmeri: Kazandibi Tarifi

İçinde haşlanmış ve çok çok ince dizilmiş tavuk eti katılan versiyonlarının da olduğu esmer sütlü tatlı kazandibini pratik bir şekilde hazırlamaya ve afiyetle yemeye var mısınız? Tavuk göğsüne kazandibi tarifinde yer vermedik çünkü, onun gerçek bir tavuk göğsü tatlısına daha çok yakıştığını düşünmekteyiz.

Şimdi sizi şöyle mutfağa doğru alalım ve tatlıcılarda yemeye alıştığınız kazandibini evde nasıl tatlı tatlı, lezzetli lezzetli yapabileceğinizi anlatalım.

KAÇ KİŞİLİK 4 kişilik

HAZIRLAMA SÜRESİ 15 dakika