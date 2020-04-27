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Sütlü Tatlıların Esmeri: Kazandibi Tarifi
Yaşadığımız korona virüs pandemisiyle izolasyonlar tüm dünyayı ve biz Kıbrıslıları evlerimize kilitledi. Restoranların kapanmasıyla ülkemiz insanı ev yemeklerine, yerli ve yabancı tariflere yöneldi. Ramazan ayı ve oruç vesilesiyle yemek alışkanlıklarımızın tamamen değiştiği bu mübarek ayda, ruhen, bedenen tahammül ve sabırla yoğurduğumuz nefsimizi iftar sonrası bir nebze şımartmanın en lezzetli yolu hiç şüphesiz özenle hazırlanmış iftar tatlıları...
İçinde haşlanmış ve çok çok ince dizilmiş tavuk eti katılan versiyonlarının da olduğu esmer sütlü tatlı kazandibini pratik bir şekilde hazırlamaya ve afiyetle yemeye var mısınız? Tavuk göğsüne kazandibi tarifinde yer vermedik çünkü, onun gerçek bir tavuk göğsü tatlısına daha çok yakıştığını düşünmekteyiz.
Şimdi sizi şöyle mutfağa doğru alalım ve tatlıcılarda yemeye alıştığınız kazandibini evde nasıl tatlı tatlı, lezzetli lezzetli yapabileceğinizi anlatalım.
KAÇ KİŞİLİK
4 kişilik
HAZIRLAMA SÜRESİ
15 dakika
PİŞİRME SÜRESİ
35 dakika
Kazandibi Tarifi İçin Malzemeler
- 6 su bardağı süt
- 3 tepeleme yemek kaşığı pirinç unu
- 3 tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 çay kaşığı tarçın
Kazandibi Tarifi Nasıl Yapılır?
- 6 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı mısır nişastasını derin bir tencereye alın.
- Karışımı bir çırpma teli yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırın ve kıvam alana kadar pişirin.
- Son olarak tereyağını ekleyip tatlının sıcaklığıyla erimesini sağlayarak karıştırın.
- Yağlanmış bir fırın tepsisinin tüm yüzeyini 4 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 tatlı kaşığı tarçın karışımıyla kaplayın. Üzerine iki kepçe muhallebiyi eşit miktarda yayın.
- Tepsiyi ocak üzerinde çevire çevire karışımı yakın. Yakma işlemi bittiğinde kalan muhallebiyi de tepsiye dökün. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin.
- Buzdolabına kaldırıp kıvam alması için soğuttuğunuz tatlıyı, ince uzun dilimlere ayırın ve spatula yardımıyla kıvırarak rulo şeklinde sarın.
- Ev yapımı mis kokulu kazandibiniz hazır, afiyet olsun!
Kazandibi Tarifinin Servis Önerisi
Rulo yapabileceğiniz tatlıyı, yanık tarafı üstte kalacak şekilde kare dilimler halinde de servis edebilirsiniz.Arzuya göre servis tabaklarına birer top sade dondurma ekleyebilirsiniz.