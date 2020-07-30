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Korona, tarım ekonomisi, Kurban Bayramı

31 Temmuz 2020
Erdem Öncü
Erdem Öncü

Günümüz itibari ile korona krizinin küresel bir gıda krizine dönüşmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte virüs, tarımsal üretim sistemlerinin sanayi değil de emek kısmına bağlı olduğu ve ciddi bir makro ekonomik şoka karşı koyma kapasitesinin daha az olduğu yoksul ülkelerde gıda güvenliği ve geçim kaynakları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Korona’nın tarım sektörüne etkisi ise 2 başlıkta gerçekleşecektir. Birincisi kapanmalardan dolayı oluşan talep azalmasıdır. İkincisi ise tarım sektöründe yurt dışı kaynaklı istihdamın sağlık gerekçesi ile sağlanamayacak olmasıdır. Özellikle Avrupa’da üretilen malın sezonuna göre sektörde düzenli olmayan yabancı istihdam kullanılmaktadır.

 

Erdem Öncü, köşe yazısı, Yrd. Doc. Dr. Erdem Öncü
Şekil 1: Düzensiz Tarım İşcileri

 

Çoğu büyük ekonominin COVID-19 salgını sonucu resesyona girmesi beklenmektedir. Ekonomik büyüklüklerin en az %2 düşmesi de resesyon sonucunda gerçekleşecektir.[1]

Evden uzakta yapılan gıda tüketimindeki azalmalar gelişmiş ülkelerde özellikle büyük bir etkiye sahip olmaktadır. Okullar, oteller, restoranların ve yemek servisi sağlayıcılarının kapatılması bazı ürünler için (örneğin, patates kızartması, deniz ürünleri ve süt ürünleri) ürün pazarının küçülmesini sağladı. Ayrıca kapatılan iş yerlerinden ve küçülen pazardan dolayı yüksek işsizlik problemi ortaya çıktı. Açık kalan küçük esnaflar ise hayatta kalma mücadelesi vermekteler.

Paranın el değiştirmediği ve çarkların düzgün işlemediği ekonomileri kurtarmak için hükümetler sosyalist ekonomi programlarına yöneldiler. Bu şartlar altında kurban bayramını idrak edeceğiz.

Eğer toplumun içerisindeki bireyler bayram için yapacakları alımları büyük şirketlerden değil de çiftçilerden yaparlarsa hem bu zor şartlar altında çiftçiler rahatlayacak hem de devletlerin uygulamaya çalıştığı ekonomik programa destek olmuş olacaklar.

Geçen yılın verilerine bakıldığında Türkiye’de yaklaşık 3.5 milyon KKTC’de ise 6.500 kurban rakamlarına ulaşılmıştır. Bu yıl ise virüsün de etkisiyle daha düşük rakamların gerçekleşmesi beklenmektedir.

Toplumsal dayanışmayı sağlayan Kurban Bayramımız kutlu, toplumumuz huzurlu olsun. İyi Bayramlar.

[1]https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/evaluating-the-initial-impact-of-covid-19-containment-measures-on-economic-activity/


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