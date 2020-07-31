Bordür taşlarına çarpıp takla atan araçta Ahmet Yıldırım hayatını kaybetti

Lefkoşa – Dikmen Anayolu’nda dün gece Ahmet Yıldırım yönetimindeki araç bordür taşlarına çarpıp takla attı. Ahmet Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti.

Çarpışmada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre:

saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa – Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Ahmet Yıldırım (E-24), yönetimindeki FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atmıştır.

Çarpışma sonucu yaralanan FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Coşkun Kuruçeşme (E-23) ve Lefkoşa’da sakin Mert Haluk Derin (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20’de yaşamını yitirmiştir.

Çarpışmada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin yapılan tedavilerinin ardından acil serviste müşahede altına alınmışlardır. Polisin soruşturması devam etmektedir.