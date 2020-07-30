Dünya

Trump ABD başkanlık seçimlerinin ertelenmesini talep etti

31 Temmuz 2020
Donald Trump, başkanlık seçimleri, Joe Biden

ABD Başkanı Donald Trump 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimlerinin ertelenmesini talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, postayla mevcut şartlarda oy kullanılması halinde 2020 seçimlerinin, ABD’nin tarihindeki en hatalı ve hileli seçimler olacağını ileri sürdü.

“Bunun ABD için büyük bir utanç kaynağı olacağını” savunan Trump, “İnsanlar uygun ve güvenli şekilde oy kullanana dek seçimi erteleyin” ifadelerini kullandı.

BIDEN TRUMP’IN SEÇİMLERİ ERTELEYECEĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Demokrat Parti’nin Başkan adayı Joe Biden, Başkan Trump’ın tekrar kazanabilmek için seçimleri ertelemeye çalışacağını iddiasında bulunmuştu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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