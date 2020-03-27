KORONA GÜNLÜKLERİ (“Re” teli kopunca…)

Salgın hastalıklarda alınan “radikal” önlemlerin nedeni nedir?

Ölüm olmasın.

Evet, olmasın.

Halbuki ölüm doğal bir şey.

Ama yaşanan korku ecelsiz gelme ihtimali yüksek olan ölüm tehlikesinden kaynaklanıyor, alınan önlemler bu yüzden.

O zaman insanın tüm çabası yaşarken hayata tutunabilmektir, başka bir şey değil…

…

İHA’lar kullanılıyor mu?

Hayır.

SİHA’lar kullanılıyor mu?

Hayır.

Tanklar, toplar tüfekler kullanılıyor mu?

Ne münasebet!

Elbette hayır.

Üstüne üstlük askerliğe alımlar ve seferberlikler iptal edilip erteleniyor.

Bu ölümcül düzen normal zamanlar için!

…

Salgın hastalıklarla savaşların önemli bir ortak yanı var:

Her ikisinde de ölüm ecelsiz yakalıyor insanı…

…

Savaşlardan söz eden var mı?

Hayır.

“Beka” sorunundan söz edenler var mı?

Hayır…

…

Peki nelerden söz ediliyor?

Hijyenden,

Kolonyağından,

Aşıdan,

Tedaviden,

Sağlıktan,

Maskeden,

Kit’ten,

İzole olmaktan,

Sokaklardan,

Kalabalıklardan…

Bunlar ortak bir lisana dönüştü.

Herkes kendi dilinde bunları konuşuyor durumda…

…

Kendi halkını bölen, ayrımcılık yapan, kendinden olmayan herkesi düşman belleyen, en masum eleştirilere bile dayanamayıp sert önlemler alan liderler ellerin sabunla nasıl yıkanacağından söz ediyorlar; şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız diyorlar!

…

Omuz üstünde baş kalmayacak diyenler, askeri operasyonlarla “etkisiz” hale getirilen “düşman unsurları” nın sayısını değil, salgına yakalanan vaka sayısı ile bundan ölenlerinin sayısını veriyorlar!

…

“Re” teli koptu!

…

Sabun deyince Nazi Almanya’sındaki sabun meselesini anımsadık.

Naziler toplama kamplarında öldürdükleri insanların cesetlerinden sabun yapıyorlarmış.

Ancak bu konu tam ispat edilememiştir.

Daha sonraları (2006) Polonya’da yapılan bir araştırmaya göre, Nazilerin bu akıl almaz girişimlerine kanıt bulunduğu ileri sürülmüştü…

…

Bütün gitarlarda da böyle mi bilemiyoruz.

Sürekli ”re” teli kopuyor!

Benim kullandığımda durum budur!

Her seferinde “re” teli.

Gitarda bir kusur mu var, yoksa yıpranan tellerde önce “re” teli mi kopuyor bilemiyoruz.

İster “re” olsun ister “sol” olsun (ya da bir başkası) hangisi koparsa kopsun o gitarın düzeni bozulduğundan kullanılmaz hale geliyor, ta ki yerine yenisi takılsın…

…

Tek bir yerden bir kopma olunca; bir salgın vesilesi ile mesela,

Hayatın düzeninin de bozulduğu görülüyor.

Hayat gitara mı benzer?

Piyanoya mı benzer?

Akordu bozuk bir piyanoda müzik çalınabilir mi?

…

Bu günlerde koronavirüs günlükleri yazıyor gibiyiz.

Her kalem tutan için durum bu galiba.

Yazıların düzeni bozuldu!