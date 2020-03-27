YURT DIŞINA PARA KAÇIRMAYA HAZIRLANAN PARA BABALARI VE YIL SONUNA KADAR ÖLMEDEN YAŞAYACAĞIMIZ KAYNAK

Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir televizyon programında “paralar bankalardan yurt dışına çıkabilir” dedi.

Hatta “bir düğmeye basarak gönderirler” tanımlamasında bile bulundu.

Başbakanın böyle bir endişesi mi vardır?

Başbakanın böyle bir korkusu mu vardır ki milyonlarca dolara hükmedenler “bir düğmeye basıp” paralarını yurt dışına gönderecekler.

Daha doğru bir deyim ile kaçıracaklar.

Nereye kaçıracaklar?

Türkiye?

Olmaz.

Niye olmaz?

Çünkü Türkiye’de geçtiğimiz yıl böyle bir konu ortaya çıkmıştı ve Başkan Erdoğan “paralarını yurt dışına kaçıranları mahvederim” demişti.

Doğru da demişti.

Kriz zamanında ülkedeki parayı yurt dışına kaçırmak, krize benzin dökmek gibidir.

Peki Türkiye’ye gidemezler.

Başka nereye gidebilirler?

İngiltere?

Hem sağlık hem ekonomik olarak çok zor durumdadır?

İktidarda her ne kadar liberalizmin yılmaz savunucusu Muhafazakar Parti varsa da sıkıya girerse kontrollü piyasaya anında geçer.

“Sory” deyip bankalardaki paralar dahil birçok sert tedbirler alabilir.

Geriye kalır İsviçre.

Koronanın henüz tahribat yapmadığı ve finansal kapitalizmin yıkılmaz kalesi olarak dimdik ayakta duruyor.

Bizim para babaları kaçırsa kaçırsa paralarını İsviçre’ye kaçırabilirler.

Başbakanımızın deyimi ile “bir düğmeye basarlar” ve paralar hop Zürih’teki bir bankaya gitmiş olur.

Peki böyle bir tehlike var mıdır?

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Meslek deneyimlerine ve görüşlerine güvendiğim bir bankacı dostum “Merkez Bankası’nın toplam mevduatı izlemesi gerekir” dedi.

Ülkede, toplam mevduat 30 milyar Türk Lirası civarındadır. (Bunun yüzde yirmi beşi 7 milyar 500 milyon eder ki bu rakama aşağıda değineceğim.)

Merkez Bankası’nın derhal bu 30 milyarı takip altına alması gerekiyor.

Eksilecek her kuruşun da peşine düşmesi şarttır.

Yanında çalışanları bir ay dahi ödemeyip de parasızlığa ve açlığa terk eden para babaları milyon milyon dolarlarını elbette “bir düğmeye basıp” da yurt dışına kaçırabilirler.

Bu ise yaşadığımız felaketin katmerlisini yaşamamız anlamına gelir.

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30 milyarın yüzde yirmi beşi eden 7 milyar 500 milyon lira konusuna gelince.

Biçare hükümet silkindi sallandı 500 milyon lira toparlayabildi.

Çalışanın, emeklinin maaşlarını yüzde 25 tırpanladı, özel sektör çalışanına sadece bin beş yüz lira verebildi.

O da iki aylığına.

Hani diyesim odur ki milyon milyon dolarlar yurt dışına kaçmadan herkes elini taşın altına koysun ve yüzde yirmi beşini versin.

Bu parayla yıl sonuna kadar geçiniriz…