OHAL İÇİN ÖLMEK Mİ GEREKİR

Kovid-19 salgınıyla ilgili, dün Karpaz bölgesinden gelen haberler, ülkede büyük paniğe yol açtı. Bölgedeki pozitif vakalarla temas ettiği belirlenen 100’ü aşkın kişiye test yapıldı, bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı

3 BÖLGE KARANTİNADA: Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz, Kovid-19 salgını nedeniyle, dün geceden itibaren karantinaya alındı. Bölgede akşam saatlerinde yollar trafiğe kapatıldı, polis güvenlik şeridi çekti. Başbakan Ersin Tatar, bu bölgelere giriş-çıkışların, polis kontrolünde yapılmaya başlandığını doğruladı

105 TEST YAPILDI: Yenierenköy’de Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 vakayla temas kuran 105 kişiye, bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından test yapıldı. Sağlık ekipleri akşam saatlerinde bölgeden ayrılırken, test sonuçlarının bugün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacağı belirtildi

DİPKARPAZ’DA 5 POZİTİF VAKA İDDİASI: Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun, köyde 5 kişilik bir ailenin test sonuçlarının pozitif çıktığını söyledi. Coşkun, 5 vaka ile temas eden yaklaşık 60 kişinin belirlendiğini ve bu kişilerin Sağlık Bakanlığına bildirildiğini açıkladı

Pınar Barut-Duygu Alan

Kovid-19 salgınıyla ilgili, dün Karpaz bölgesinden gelen ve 2 vakayla temas kuran 105 kişinin Sağlık Bakanlığının talimatı ile dün özel arabalarıyla Lefkoşa’ya geldiği, güzergah boyunca da bazı market ve bezin istasyonlarına uğradıkları iddia edildi. Bu iddialar ülke genelinde büyük paniğe neden oldu.

Havadis, konuya ilişkin yetkililere ulaşarak, söz konusu 105 kişinin Lefkoşa’ya geldiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını öğrendi.

Havadis’e konuşan Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 2 vakayla temas kuran 105 kişiye dün bölgeye giden sağlık ekiplerince test yapıldığını belirtti.

Yeşilırmak, sağlık ekiplerinin akşam saatlerinde bölgeden ayrıldığını test sonuçlarının ise bakanlık tarafından açıklanacağını kaydetti.

3 köy karantina altına alındı

Sağlık uzmanlarının, köy sakinlerinden örnekler alarak oradan ayrılmasıyla Yenierenköy, Sipahi ve Dipkarpaz köyleri geçici ve kontrol amaçlı olarak karantinaya alındı. Bölgede akşam saatlerinde, yollar trafiğe kapatıldı, polis güvenlik şeridi çekti. Başbakan Ersin Tatar, bu bölgelere giriş-çıkışların, polis kontrolünde yapılmaya başlandığını doğruladı

Bakanlık:Her gelişmeyi anında ve şeffaf bir biçimde paylaşacağız

Bölgeden gelen ihbarlar ve bilgiler üzerine Yenierenköy Belediye Başkanı ile iletişime geçildiği ve şu anda ilgili ekiplerin bölgede gerekli görülen kişilere test yapmak için çalıştığı duyurulan Sağlık Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

“Test yapılması gerekli görülen kişilerden alınan örneklerin sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Bir kez daha önemli vurguluyoruz; Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve bakanlığın resmi yayın organları dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz. Bakanlık olarak bugüne kadar olduğu gibi her gelişmeyi anında ve şeffaf bir biçimde paylaşmaya devam edeceğiz.”