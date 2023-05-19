Korkmazhan: “CTP ve TDP ortak adayda anlaşırsa adaylıktan çekilip destekleyeceğim”

25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçiminde bağımsız aday olacağını açıklayan Abdullah Korkmazhan, “şayet CTP ve TDP, ortak bir aday ve ortak bir siyasi program üzerinde anlaşır ve birlikte hareket etmeye karar verirse, adaylıktan çekilip destekleyeceğini” açıkladı.

Sol Hareket Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Korkmazhan, daha önce katıldığı bir programda da sol partilerin ortak aday ve ortak siyasi program üzerinde anlaşmaları durumunda, adaylıktan çekilmeye ve bu birlikteliği desteklemeye hazır olduğumu açıkladığını kaydederek şunları ekledi:

“Yinelemekte fayda görüyorum. Söz veriyorum. Son ana kadar bu duruşumu koruyacağım. Şayet CTP ve TDP, ortak bir aday ve ortak bir siyasi program üzerinde anlaşır ve birlikte hareket etmeye karar verirse, adaylıktan çekilip destekleyeceğim. Çünkü bizim gailemiz parti gailesi değil, memleket gailesi!”