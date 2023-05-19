Telefon rögarına akıtılan atık suyun cezası bir asgari ücret

Dikmen Belediyesi Boğazköy’de gerçekleştirdiği denetimlerde dört farklı konutun septik ve atık sularının çevreye kirlettiğini tespit ettiği hanelere ceza yazdı.

Konut septiklerinin ve atık sularının kontrolsüz bir şekilde dış ortama akıtılmasını tespit eden Dikmen Belediye ekipleri her konut için bir asgari ücret ceza yazdı. Yapılan denetimler sırasında septik ve atık suların telefon hatlarının geçtiği rögarlara ve yol kenarlarına akıtıldığını tespit etti. Dikmen Belediyesinden yapılan açıklamada çevreye verilen öneme dikkat çekilerek denetimlerin devam edeceğini ve bu tür çevre olaylarında sıfır müsamaha gösterileceği açıklandı.